Caravanas, picadas y ruidos ensordecedores: denuncian otra noche de descontrol con las motos en La Plata

Entre anoche y esta madrugada, en distintos puntos de La Plata, volvieron a brotar las quejas por caravanas, ruidos y hasta carreras ilegales por parte de multitudinarios grupos de motociclistas.

Uno de los puntos conflictivos volvió a ser el Bosque. Los vecinos de las inmediaciones aseguraron que durante la medianoche y hasta las primeras horas de la madrugada se escucharon los ruidos de las picadas que se corren en el lugar.

"Son cientos de motos con sus caños de escape libres detonándolos nuevamente todos a la vez. Es otra noche de corridas y de picadas aquí. Es terrible" contó Cecilia, una denunciante que se comunicó con este medio y que además pidió "que se tomen cartas en el asunto".

Pero no fue el único lugar en donde los motociclistas en grandes grupos causaron inconvenientes, ya que reclamos similares emergieron desde las cercanías de la rotonda de 120 y 32, a metros del acceso a la Autopista.

"Hay un quilombo tremendo aquí con las motos. Andan en manada, por lo menos 20 motos, que van y vienen, y corren frente a las garitas de la policía", describieron desde el sector a eso de 1.15 de este sábado.

"Los policías están ahí, miran y no hacen nada. Hay policías, una ambulancia y bomberos, y ellos siguen corriendo con sus motos", protestaron.

Luis, vecino de 3 y 32, relató que "empiezo a sentir, entre la medianoche y hasta a eso de las 4, las motos vienen a contramano desde 33 a 32, para cruzar el espacio verde y agarrar a toda velocidad por debajo del paso a nivel que se hizo nuevo".

"Otros van hasta 117, retornan haciendo wheelie, y toman carrera en calle 3. Muchos tienen el cartel de Pedidos Ya", señaló.

"Fue impresionante. Llamé cinco veces al 911 y no vino nadie. Me preocupa que están agarrando calle 2 a contramano. Y cuando pasan por el paso bajo nivel hacen un ruido impresionante. Esto es incontrolable. No se puede vivir así", lamentó el hombre.