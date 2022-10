Acto con varios mensajes y un acuerdo previo

Más allá de la excusa recordatoria de la fecha litúrgica, ¿a qué apuntó el acto por el 17 de octubre que en la Plaza de Mayo organizaron los gremios ligados abiertamente al kirchnerismo, los camioneros de Pablo Moyano, el PJ bonaerense que lidera Máximo Kirchner y su creación personalísima, la agrupación juvenil La Cámpora?

Se mandaron allí varios mensajes. Los que se verbalizaron y esos que no fue necesario poner en palabras. Por ejemplo: no se trató de un acto del gobierno, que se supone justicialista e integrado, hasta donde se sabe, por Máximo y los suyos, que manejan ciertas “cajas” influyentes.

Alberto Fernández no estuvo en la plaza histórica. A decir verdad, tampoco fue parte del mitin de Obras Sanitarias que hicieron por la mañana los gremios tradicionales, distanciados de los que por la tarde armaron el escenario frente al Cabildo, ni en el de los movimientos sociales que integran su gestión. No hay que confundir: no fue un acto contra el Presidente el que se montó ayer en las puertas de la Casa Rosada. Simplemente, pareció evidente que se buscó mostrar que a Fernández ya no lo contabilizan como propio.

Máximo no cerró el acto pero su discurso terminó siendo el de mayor peso político. El final quedó para el moyanista de Smata Mario “Paco” Manrique -secretario adjunto de ese gremio- que habló ya sin la atención de las cámaras que habían transmitido en vivo. No hizo uso de la palabra Moyano Jr.. y eso sorprendió. Se esperaba una diatriba dura del camionero, en momentos en que encabeza una ofensiva paritaria con un pedido de aumento por las nubes.

Pablo Moyano, para el próximo

Según pudo saber este diario, su silencio fue parte de negociaciones previas que se cerraron en la sede de Smata. La idea que imperó, evidentemente, fue que los titulares se los llevara Máximo. Se habría convenido que Moyano hijo hable como orador central en otro acto, que se realizará el 17 de noviembre a propósito del Día de la Militancia peronista. Que es cuando se recuerda el regreso de Perón tras 18 años de exilio. Un evento histórico que dejó aquella famosa foto del cegetista José Ignacio Rucci sosteniendo el paraguas desde su módica altura para que no se moje el General.

Pues bien, desde el escenario Máximo también le habló a la CGT, que más temprano había anunciado sus intenciones de procurar un crecimiento político propio dentro del mundillo peronista creando un espacio de matriz puramente sindical y pidiendo lugares en la mesa de decisión del gobierno. Y, claro, en las listas del PJ del año que viene. Aquel, supongamos, 33% de representación histórica en las nóminas legislativas que hace rato no tienen.

“De cara a lo que viene, el desafío no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que esta nuestro pueblo. Juntarse para pedir una banca y después, cuando tienen la banca, el día que hay que votar en contra de fondos buitre no aparecen”, dijo el diputado, con cierta tendencia a la inconexidad. ¿Mensaje para el triunviro cegetista Héctor Daer, que cuando era diputado, durante la gestión de Mauricio Macri, no estuvo en ciertas votaciones antipáticas para el peronismo pero facilitando los planes del entonces oficialismo? Es probable.

Kirchner obviamente le pegó a Macri, porque para su espacio político la oposición a su figura siempre ha sido -al menos para la tribuna militante- explicativa de su razón de ser. Le encanta, a Cristina también, subir al ring al ex presidente. Ayer le dijo “maleducado” y procuró ligarlo al ataque de Los Copitos contra su madre. Fue cuando aseguró que Luis “Toto” Caputo, ex ministro macrista, financiaba grupos de “extrema derecha” que amenazaban a la vicepresidenta. A chequear, como dicen los chicos ahora.

También se encargó de resaltar parte de la narrativa identitaria fundamental de la épica del kirchnerismo, al recordar que el fallecido Néstor Kirchner canceló una deuda con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que vuelve a estar ligado este cuarto gobierno K por la refinanciación del programa que tomó el macrismo. Detalle: claramente Máximo no siente esta gestión como parte de un mismo proceso. Sólo habló del ciclo 2003-2015, el de sus padres en la Rosada. De hecho, en referencia al acuerdo con el FMI que surce Sergio Massa, se refirió así: “La Argentina necesita un respiro”.

Rodeado de un abanico gremial que acaso tenga aspiraciones independentistas de la sede cegetista de calle Azopardo, Máximo claramente buscó empatizar con los trabajadores en blanco. Que son los agremiados. Más mensajes.

Así, resaltó la resignación de los salarios que, durante la pandemia, aceptaron reducciones en sus remuneraciones y habló de que este universo “espera de una vez que dejen de traicionarlos”. ¿A quién se refería? ¿A Alberto? ¿A los “Gordos” de la CGT? Como sea, le sirvió al diputado para colar su reclamo de que se les otorgue “una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”. Eso es justamente lo que no quiere la central sindical, que prefiere que los aumentos se den por el mecanismo tradicional de paritarias para no achatar la pirámide salarial pero, sobre todo, para no perder representatividad en los eventuales logros que mejoren los ingresos.