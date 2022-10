Máximo Kirchner: “Los trabajadores esperan que dejen de traicionarlos”

Finalmente, el kirchnerismo y La Cámpora junto al camionero Pablo Moyano y otros gremios duros hicieron ayer su acto en la Plaza de Mayo, con reclamos sobre el rumbo del Gobierno del que forman parte. Pero también hubo fuertes reproches. Como el del diputado y jefe del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner, orador principal, que salió al cruce desde la CGT a su agrupación política: “Esos trabajadores que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos”, sostuvo desde el escenario ubicado a espaldas de la Casa Rosada, por la mitad de la Plaza de Mayo.

Ese palo no fue el único para la la central obrera. Ante el reclamo sindical de cargos y estar en la mesa de decisiones, replicó: “Los desafíos por delante no es ver quien tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en que está nuestro pueblo. Juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca y hay que votar fondos buitres en contra no aparecen, este es el problema”.

Pero también le dedicó un largo párrafo al tema de la deuda, tras volver a criticar al expresidente Mauricio Macri. “Por ahí alguno escucha que el tema de la deuda está solucionado, pero no está solucionado. La curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente es un verdadero problema. Así, nunca podremos planificar el país que deseamos”, afirmó.

Pero aseguró que “esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante, ofrecer en 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja, la promueva”, y pidió a la militancia que tenga “esperanza”.

planteos económicos

Los reclamos también se escucharon en la Plaza de Mayo, donde se desarrolló uno de los varios actos para conmemorar el Día de la Lealtad que recuerda las masivas manifestaciones del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo.

“El gobierno tiene que garantizar el nivel adquisitivo de los salarios y la distribución equitativa de la riqueza”, lanzó desde el escenario el dirigente sindical Hugo Yasky, quien manifestó su respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los políticos y sindicalistas alineados con la exmandataria y que reclaman “mayor firmeza” al presidente Fernández, suscribieron un documento leído en el acto en el que advirtieron sobre la necesidad de “restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía”.

“El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías”, advierte el texto en el que se reclama además el otorgamiento “urgente” de un bono o suma fija “de emergencia” para paliar la subida de los precios de la canasta básica de alimentos.

A un año de las elecciones presidenciales de 2023, los sectores ‘kirchneristas’ instaron a “reemprender el camino” que en 2019 llevó al gobierno a la fórmula Fernández-Kirchner (peronista de centroizquierda), postergado por la pandemia y la crisis internacional.

El documento, firmado también por organizaciones de pequeñas y medianas empresas y cooperativas de trabajo, llama a “terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía” e insta al Estado a “fijar valores de referencia”, para combatir la inflación.

“La unidad nacional solo será duradera en el tiempo si se construye con el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el camino de la paz hacia la conquista plena de la Justicia Social, comienza, por otra parte, el documento. “La Justicia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra soberanía”.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, no sólo no estuvo en el acto sino que tampoco escribió en las redes sociales. Su imagen en banderas, remeras y gorros, si estuvo presente en la Plaza.