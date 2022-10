Larreta se le plantó a Macri: “El apoyo importante es el de la gente”

En Juntos por el Cambio se viven días movidos no sólo por la interna desatada por los cuestionamientos de Facundo Manes al gobierno de Mauricio Macri y las repercusiones que, además, causaron en el seno del radicalismo. Ayer fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta el que salió a contestar al ex presidente luego que éste advirtiera que podría “jugar” en la próxima elección si ninguno de los precandidatos del PRO garantizara “el cambio” que, insiste, necesita Argentina para salir adelante. “En JxC, respecto de las candidaturas, va a elegir la gente. Está establecido que sean las PASO las que definan: sean los candidatos Facundo Manes, Mauricio Macri o Gerardo Morales. Es la mejor manera y la más democrática”, enfatizó el alcalde porteño.

Es que Larreta está decidido a mantener su precandidatura presidencial pese a los devaneos del fundador del PRO que desde hace tiempo mantiene un discurso ambiguo respecto a sí intentará o no un “segundo tiempo” en la Casa Rosada. Y, por ello, durante la víspera no dudó en defender a su gestión en CABA como garante del “verdadero cambio que es el hacer”: para ello enumeró la baja en las cifras del delito que viene registrando el distrito, la defensa de las “escuelas abiertas” durante la pandemia o el plan de reciclado para mitigar el cambio climático. “Ese es el cambio que vale”, aseguró.

Desde hace meses Macri viene levantando notoriamente su perfil. En su entorno aseguran que se siente “reivindicado” al contrastar su administración con el actual gobierno de Alberto Fernández que, por ahora, arroja peores números en pobreza e inflación, por caso. En una reciente entrevista, mencionó a Larreta, a Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal como los precandidatos a la primera magistratura del partido amarillo aunque reconoció que no comparte con el alcalde porteño su visión “acuerdista”. Para el ex titular xeneize el complejo panorama que enfrenta el país necesita de reformas urgentes que no necesariamente deberían salir por consenso.

El ex presidente Macri había hablado de “jugar” en la interna / Web

Desde su periplo en España, el exmandatario participó de una actividad con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en la que volvió a insistir en la necesidad de que Argentina establezca políticas de shock que le permitan dejar atrás el populismo. “Mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza”, explicó en una declaración que no pasó inadvertida en Argentina.

Larreta, por su parte, viene insistiendo hace tiempo que para llevar adelante cambios en temas laborales y previsionales en pos de una normalización de la economía, se necesita alcanzar un acuerdo con el “70 por ciento” de la representación política de la que, no obstante, excluye al kirchnerismo.

Por otra parte, el jefe de gobierno porteño intenta no romper puentes con la UCR en medio de la polémica registrada en los últimos días. Hace poco estuvo en Córdoba bendiciendo una foto de unidad junto al candidato radical Rodrigo de Loredo y su rival en la interna, el senador Luis Juez. Se trata de un distrito donde JxC viene de ganar en la última elección y en el que tiene grandes chances de suceder al peronista Juan Schiaretti en la gobernación.

De Loredo forma parte de “Evolución”, la línea interna de la UCR comandada por el senador Martín Lousteau. Justamente el alcalde porteño mantiene un acuerdo político con actual vicepresidente del Comité Nacional para que este último pueda disputar su sucesión con un candidato del PRO, que todo parece indicar sería Jorge Macri, de licencia en la intendencia de Vicente López y en el actual rol de ministro de gobierno porteño.

En el entorno del senador radical aseguran que el ex primo presidencial no cumpliría con los cinco años de residencia “anteriores” a la fecha de las elecciones, un requisito que fija la Constitución porteña para poder gobernar el distrito. Por ello, llamaron la atención sobre la designación de Roberto Requejo como juez electoral de CABA con impulso de Larreta y también del operador macrista Daniel Angelici que, entre otras cuestiones, debería intervenir en la validación de las candidaturas a cargos porteños. Su pliego fue aprobado durante la víspera en la Legislatura de la capital.