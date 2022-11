Preocupación por el aumento de casos de grooming

Durante la pandemia los casos de grooming crecieron en un 200% en Argentina, esto ocurrió en medio de un contexto de “padres anestesiados y sin capacidad de reacción”, aseguró el abogado Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina.

Ese marco llevó a que “los casos de grooming aumentaran considerablemente teniendo en cuenta la hiperconectividad que el aislamiento generó en la población, especialmente en niños y adolescentes”, destacó el especialista.

Ante este panorama Navarro consideró que el grooming se estableció como “el delito de mayor gravedad en este siglo en materia digital, afectando a niños y niñas adolescentes”.

Con los avances tecnológicos se producen “cambios en el modus operandi de quienes producen el delito” y a pesar de que “el autor del delito de grooming cambie de perfil, generalmente es conocido por la víctima”, explayó Navarro.

En ese plano señaló que “hay muchos casos no denunciados” ya que muchas veces “los menores que resultaron víctimas no informan lo que les ocurrió a sus padres porque del tema no se habla ni en casa ni en la escuela”.

Pero además indicó que “la presión psicológica y la manipulación producen miedo en las víctimas. Hasta se sienten culpables por haber enviado una foto inapropiada”.

En este plano, recordó el caso de un menor que fue víctima entre los 11 y los 16 años, cuando recién dio intervención a sus padres.

LA IMPORTANCIA DE HABLAR DEL TEMA

Un paso fundamental para afrontar esta problemática es abordar el tema y “asumirnos como ciudadanos digitales”, sostuvo.

“Por ello es necesario reconsiderar y hacer un gran esfuerzo para que los adultos construyan con sus hijos niños y adolescentes líneas de prevención. Hay que apuntar no solo a las familias, sino también a las escuelas acerca de los cambios profundos que ha producido la digitalización en la conducta humana”, expresó.

En esa línea, tan importante como la prevención resulta la “sensibilización y la detección temprana, mediante capacitaciones específicas”. Es por eso que desde la organización que preside trabajan en el lanzamiento de un “programa importante en Chubut, la primera provincia de la Argentina que firmó un convenio con nosotros para prevenir el grooming”, adelantó.

JORNADA DE REFLEXIÓN EN LA PLATA

Ante esta curva ascendente de casos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, brindará una charla abierta sobre bullying y grooming este lunes en Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP, ubicado en 48 nº 583 entre 6 y 7. El encuentro comenzará a las 10.30 de la mañana y tendrá lugar en el aula -208 del 2º subsuelo.

La charla titulada “Bullying como impulsor del Grooming” estará a cargo de Mónica Bornia, coordinadora del área de convivencia escolar de la Defensoría.

El encuentro se enmarca en la Semana Nacional de Lucha contra el Grooming y tiene como objetivo brindar información y herramientas para detectar e identificar situaciones de bullying, acoso escolar, hostigamiento y grooming, con la finalidad de buscar ayuda o abordarlas integralmente.