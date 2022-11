Carrió mete presión con candidatura en 2023

Eramos pocos...La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, advirtió que si Juntos por el Cambio (JxC) no garantiza “una lista honesta” será candidata para las elecciones presidenciales de 2023, en medio de la crujiente interna entre dirigentes del PRO.

“Juntos por el Cambio va a ir a una interna, va a ser muy abierta; yo puedo estar incluida en esa interna si no hay garantías de honestidad”, manifestó Carrió en declaraciones radiales, en la que no descartó presentarse como candidata a presidenta.

En esa línea, dijo que “si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a diputada y senadora en dos años, y recuperar los votos que generosamente presté para que haya una unión en Juntos por el Cambio”.

Ante una consulta sobre qué porcentaje de votos sacaría si eso ocurre, dijo que: “Aunque sea un 2%, quiero saber qué porcentaje de esta Nación quiere la decencia en serio, y cuánto de hipocresía hay”.

Bullrich e internas

Carrió también fue consultada sobre la amenaza de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien advirtió que le iba “a romper la cara”, según mostró un video grabado durante la presentación del libro “Para Qué” del expresidente Mauricio Macri que se hizo público. “A ese Felipe Miguel ni lo trato, ni lo conozco”, dijo, y recordó que Bullrich integró su partido antes de “abandonarla” para seguir a Macri, pero aclaró que es “buena persona”.

De ese modo, sostuvo que “Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura”.

En otra parte de la entrevista, no negó la tensión sobre la definición de precandidaturas para las elecciones presidenciales de 2023 en Juntos por el Cambio y dijo que le da “vergüenza ajena” esa situación, cuando la principal preocupación debería ser la situación de las clases medias. “Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas, y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos, con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país devastado. Pero de todas maneras la unidad está garantizada”, opinó.