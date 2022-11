VIDEO. "Si lo dejás, el pasaje de vuelta es gratis": voló 1300 km para ver a su novio y se llevó una triste sorpresa

Un video de TikTok se hizo viral en las últimas horas y repercutió en muchos usuarios. Se trata de la historia de una joven, que viajó 1300 kilómetros en avión, hasta Mallorca, para ir a visitar a su novio después de mucho tiempo.

Su nombre es Claudia Chacón. Ella estudia y vive en Italia, aunque es española. Fue la misma protagonista quien compartió estos momentos en su cuenta personal de TikTok, y varias personas le comentaron su caso.

Ante esta prueba de amor y la posibilidad de dar una linda sorpresa, finalmente no fue tan así. El plan era causarle una grata impresión y que no se de cuenta de que ella estaba allí; así que decidió esconderse en el auto de un amigo del joven que fue cómplice. Cuando el novio se subió al vehículo, ella se abalanzó y comenzó a besarlo con muchas ganas.

Por su parte, el jovencito solo decía “qué susto, qué susto”, sin ningún tipo de emoción en su rostro por reencontrarse con su novia.

Ante esta situación y tras hacerse viral con millones de reproducciones, la respuesta que mas resaltó entre varias, fue la de Ryanair España, que aprovechó la oportunidad y comentó : “Cortá con él y tu viaje de vuelta es gratis”.

A pesar de las acusaciones al novio por no reaccionar de la forma esperada, él se defendió: “Yo había quedado con mi amigo para cenar y me había dicho que iba a llevarme a un sitio sorpresa. Me agarran de la cara por detrás, pues obviamente, me asusté y me quedé en blanco. No supe reaccionar. No es así, yo la quiero mucho”.