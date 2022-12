Acto del Presidente por los tres años de su gestión

Con un acto que podría contar con más ausencias que presencias, el presidente, Alberto Fernández, buscará destacar hoy los tres años de su gestión, que se cumplieron el sábado. Lo hará, según se informó oficialmente, ante un público conformado por obreros, médicos, vacunados, beneficiarios de planes sociales y del Plan Progresar. Será en el Parque Colón de la ciudad de Buenos Aires, detrás de la Casa Rosada, y se espera que el mandatario sea el único orador.

A su favor, tendrá el jefe de Estado la euforia mundialista por el pase de la Selección Argentina de Fútbol a la final del campeonato que se celebra en Qatar. Una inyección anímica en medio de las internas que atraviesan al Frente de Todos y tras el cimbronazo que significó la condena a prisión de Cristina Kirchner y su posterior renuncia a una eventual candidatura para el año próximo. La Vicepresidenta, que el lunes retomó sus actividades luego de contagiarse de COVID-19, no sería de la partida.

Fernández hablará también un día antes de que se conozca el índice de inflación de noviembre, que podría rondar el 5,8%, apenas por debajo de los 6 puntos, una barrera que el Gobierno se entusiasma con romper, admitiendo aún que la cifra no deja de ser muy alta.

Con poco más que un resultado futbolístico para festejar, lo de hoy no incluirá festival ni nada que se le parezca. “Será un acto con la gente. Una rendición de cuentas. Un balance como los que se hacen habitualmente”, decían ayer en el entorno del Presidente.

“Un acto institucional, con representantes de todas las políticas que cambiaron la vida de la gente estos tres años”, agregaban voceros. Aseguraban que asistirán, entre otros, beneficiarios de los planes de viviendas y del plan Progresar. También los que recibieron el ATP (durante la pandemia) y quienes se vacunaron. Junto a ellos estarán los “artífices” de esas políticas: obreros, albañiles, médicos y enfermeros.

No obstante, en el oficialismo había quienes exponían sus dudas sobre lo oportuno o no de este acto. Porque, aunque subrayaban que “en estos tres años se hizo muchísimo con una pandemia y una guerra de fondo”, admitían que quizá este no era el mejor momento para hacerlo. Y advertían: “Entre las diferencias internas y la oposición que no nos deja pasar una, creo que mejor pasar lo más desapercibidos posibles”.

Otra voz cercana al mandatario se quejó: “Vamos a hablar de las vacunas y no importa lo que hayamos vacunado, la oposición nos va a recordar el vacunatorio Vip. Todos van a marcar cosas negativas, todo lo van a dar vuelta”.

También había dudas sobre las presencias y las ausencias.

Entre los invitados, desde Balcarce 50 mencionaban a “todo el Gobierno”. Eso implica que la invitación se extendió a los integrantes del Gabinete Nacional, gobernadores, intendentes y legisladores del Frente de Todos, dirigentes de los movimientos sociales y también de organismos de derechos humanos y de la cultura. Sin embargo, aún era una incógnita el comportamiento a seguir de los principales referentes de la coalición gobernante. Sobre Cristina se anticipó que no estaría junto al Presidente, pese a que el lunes retomó sus actividades tras sufrir Covid-19. De hecho, esa convalecencia la obligó a cancelar un encuentro del Grupo de Puebla que se iba a llevar a cabo esta semana.