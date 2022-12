El drama de una platense que se accidentó en bici y sufrió una grave lesión

Anabela Magalí Oviedo tiene 32 años y cursa el último tramo de Medicina, en donde hasta la semana pasada llevaba adelante las prácticas profesionales pronto a recibirse. Pero el domingo a la mañana, media hora antes de la Final del Mundo, al intentar acceder en bicicleta a la rotonda de 32 y 31 a través de una rampa para discapacitados, se topó sin querer con una parte que estaba rota y se cayó. Según contó su padre, la joven dio el mentón contra el piso y sufrió una grave fractura maxilofacial que le cambió la vida por completo.

La mujer aseguró que llevaba una vida en plenitud y que a raíz de lo sucedido su vida dio un giro de 180 grados, pero para mal. Sin poder hablar para no comprometer más la lesión, escribió que "esto que pasó me cambió la vida, porque estaba haciendo las prácticas medicinales y ahora tuve que dejar todo, me duermo con una venda en el rostro y tengo que ingerir sólo licuados para no comprometer la regeneración del hueso".

En tanto que su padre contó que "ella entra a la rotonda de 31 y 32 a través de la diagonal y quiere subir a través de la rampa para discapacitado, que estaba rota. "Allí muerde ese bache y la rueda se le va de costado. Por ese motivo se cayó y golpeó el mentón contra el piso. Sufrió una lesión gravísima. Todo fue media hora antes del partido de Argentina y Francia", añadió.

Ella agregó que #la rotonda no tiene entrada. No tiene continuidad con la bicisenda, tenía que pasar rápido porque venían autos, el cordón roto me trabó la rueda".

Respecto de su lesión, escribió que "ayer me atendió el cirujano maxilofacial del Hospital de Gonnet. Cuando vio la tomografía me dijo que tengo una fractura conminuta, es decir en muchos fragmentos, en el extremo de la mandíbula, que interviene en la articulación temporo-mandibular, por esa razón está contraindicada la cirugía y se indicó reposo por 2 semanas, no hablar y consumir todo licuado para favorecer la regeneración del hueso. Estoy, vendada, con dolores, sin poder hacer las prácticas médicas y con analgesia. Esto me cambió la vida".