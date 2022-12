Gestación solidaria: ni legalizada ni prohibida, cada vez más personas se animan a realizarla en el país

“No podemos explicar con palabras lo que significa semejante acto de amor”, reconocen Leonel Videtta y Matías Pulido al hablar del gesto de Bárbara, la hermana del primero de ellos, que el año pasado se ofreció para gestar al hijo que siempre soñaron y gracias a quien pudieron convertirse en padres de Bastián.

Aunque solía ser excepcional, la decisión de Leonel, que es licenciado en Administración de Empresas, y de Matías, que es redactor publicitario, se ha vuelto cada vez más común. Lejos del tiempo en que los argentinos que elegían recurrir a la subrogación de vientre lo hacían fuera del país, hoy son cada vez más quienes se animan a llevarla adelante en Argentina pese a la existencia de un vacío legal.

Por tratarse de una práctica que no se encuentra regulada, si bien nada la prohíbe expresamente, quienes deciden realizarla quedan hoy en una situación de vulnerabilidad legal. Y es que en principio, para el Código Civil, es madre de un niño aquella que lo gesta; por lo cual quienes intentan llevar adelante una gestación subrogada deben hacer una presentación judicial sin la cual no serían reconocidos como padres o madres del bebé.

Con todo, ésa no es la única situación de vulnerabilidad que se enfrenta a falta de una ley. Si bien uno de los temores más comunes es que la mujer gestante decida al final del embarazo no entregar el bebé, existe también la posibilidad que, en caso de detectarse una anomalía genética durante el embarazo, quienes tuvieron la voluntad de procrearlo se echen atrás dejando el bebé a la mujer que lo tiene en gestación.

Lo cierto es que pese a esta desprotección legal, son cada vez más las personas que, como Leonel, Matías y Bárbara consideran que, con los recaudos necesarios, el vacío legal que persiste en torno la subrogación de vientres en Argentina no constituye un obstáculo para realizarla en nuestro país.

CAMINOS judiciales

Como muchos saben, la gestación solidaria o subrogación de vientre es una opción terapéutica dentro de los tratamientos de reproducción asistida que brinda la posibilidad de lograr una gestación en una persona (denominada gestante) quien llevará adelante el embarazo con el fin de que el bebé tenga vínculos de filiación con una persona o pareja denominada comitente/s.

“Esta técnica beneficia a distintos grupos de personas que por algún motivo no logran o no pueden gestar: mujeres con imposibilidad de llevar adelante un embarazo por diversas patologías que lo impidan como malformaciones uterinas, histerectomía parcial o total, falta de útero congénita o adquirida, y otras patologías en el útero; mujeres que sufren alguna insuficiencia renal, cardíaca, hepática, entre otras cuestiones que pondría en riesgo su vida o la del bebé al quedar embarazadas; también mujeres con cáncer, que no puedan gestar por temas oncológicos; pero además parejas del mismo sexo o personas solteras”, explica el doctor Nicolás Neuspiller, director médico del Instituto de Medicina Reproductiva Fecunditas.

Si bien a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Rusia, Grecia, Ucrania y Canadá, la práctica no está legislada en Argentina, tampoco está prohibida y en virtud de los principios de igualdad y reserva consagrados en la Constitución Nacional, según la cual los actos que quedan en la esfera de la vida íntima de las personas y no están prohibidos se pueden realizar siempre que no afecten a terceros.

En Argentina, hay distintos requisitos que solicitan los centros de fertilidad para llevar a cabo un proceso de gestación subrogada. Desde lo legal, el único requisito es la firma del consentimiento previo, libre, expreso e informado de los padres intencionales y de la gestante. Queda a discreción del centro médico solicitar un seguro de vida a nombre de la gestante y una cobertura médica para realizarle los análisis y controles correspondientes durante la gestación y el parto.

En todo el territorio argentino, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que un bebé nacido por subrogación de vientre sea inscripto en el Registro de las Personas como hijo de quienes tuvieron la voluntad de procrearlo (y no de quien lo llevó en su vientre) es necesario un proceso judicial.

“Las estrategias judiciales utilizadas hoy por los abogados consisten en obtener la autorización judicial previa a la implantación del embrión, como ideal. También hay peticiones de autorización judicial previa al nacimiento con el embarazo en curso, aunque no es lo más aconsejable pese a ser procesos rápidos”, explica la abogada. Florencia Daud, quien se especializa en Gestación Solidaria y es miembro fundadora de BioJur, una fundación para la difusión de los derechos reproductivos y los nuevos modelos de familia.

En la Ciudad de Buenos Aires, puede optarse sin embargo por solicitar la autorización judicial previa para lograr una registración definitiva o basarse en una disposición que permite inscribir al nacido sin autorización judicial previa, en términos preventivos, ya que por ahora la medida cautelar sigue vigente pero la situación podría cambiar ya que en la causa mencionada no hay sentencia firme”, explica Daud.

Esta disposición opera independientemente de que el proceso de gestación por sustitución se haya llevado a cabo en cualquier parte del territorio argentino o en el exterior e independientemente de la nacionalidad y residencia de los padres gestacionales, siempre que el menor nazca en CABA, cuenta la abogado.

“La que dona óvulos o el que dona esperma puede ser un hermano o quien queramos”

El eje vertebral de la filiación es la expresión de la voluntad procreacional de los progenitores, previa, libre e informada, volcada en los consentimientos que se firman en el centro médico de reproducción asistida, como así también que la gestante previa y fehacientemente exprese en esos consentimientos no tener voluntad procreacional.

Ese consentimiento debe ser prestado sin presiones de ningún tipo hacia la gestante y debe tener información respecto de los aspectos médicos, psicológicos y jurídicos implicados. Además, queda a la libre discreción de los padres intencionales y la gestante firmar un contrato privado en donde pueden hacer mención a gastos por compensación, alimentación, cuidado e higiene, obligaciones respecto a la concurrencia a controles médicos, quien/es presenciaran el parto, etc.

LOS REQUISITOS A CUMPLIR

A falta de un marco legal, tanto para llevar al bebé dentro de la panza como para ser la pareja comitente es necesario cumplir hoy con requisitos muy estrictos. En el caso de la gestante, se requiere tener plena capacidad civil, acreditaciones psíquicas y físicas conforme a los protocolos que establezca la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Fertilización Asistida, no aportar sus células reproductoras, haber dado a luz y tener un hijo propio.

En caso de los comitentes, los requerimientos pasan por tener plena capacidad civil, imposibilidad de gestar o llevar un embarazo a término ya sea por cuestiones médicas o de género, ser los aportantes de sus células reproductoras (denominadas gametos) y contratar un seguro de vida a favor de la gestante durante todo el embarazo y el parto, así como también cubrir el costo del asesoramiento y evaluaciones psicosociales previas, y pruebas preliminares para el aporte de los óvulos o de los espermatozoides.

“La que dona los óvulos o el que dona esperma puede ser un hermano, un primo, o quien queramos. Hay gente que no sabe eso y es legal en Argentina. Se trata de una alternativa para quienes desean que exista un cierto vínculo biológico, un cierto parecido físico, sin que eso implique un vínculo de paternidad o maternidad”, explica Daud.

De hecho, tal fue la elección de Leonel y Matías, quienes tuvieron la posibilidad de que Bárbara se ofreciera para gestar a su bebé.

A pocos meses de haberse convertido en padres de Bastián, ambos consideran que la subragación de vientre, “como todo nuevo tema que se inserta en la sociedad necesita un tiempo prudente de maduración, más cuando se trata de nuevos tipos de familia por fuera del concepto tradicional. Pero sobre todo -afirman- necesita seguir visibilizándose para que muchas más personas pueden encontrar una alternativa distinta de formar su familia en nuestro país”.