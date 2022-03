Revelan una carta que Energía le envió a Guzmán y Alberto F.: ¿Argentina se queda sin gas?

A horas de tratarse el acuerdo con el FMI en el Senado, que tendría todo listo para darle el visto bueno, revelaron una dura carta que Darío Martínez, secretario de Energía, le escribió al presidente Alberto Fernández y al Ministro de Economía Martín Guzmán. El documento, que fue publicado por el sitio Infobae, da cuenta de que Argentina se quedó sin recursos para pagar el gas en marzo y que además afectará la generación de energía eléctrica.

De esta forma, el país no podría proveer ambos servicio cuando estamos a 3 meses de la llegada del invierno -época de mayor consumo-, y en medio de la discusión de tarifas y subsidios que propone el entendimiento con el Fondo, sin dejar de lado la crisis mundial que desata la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia y promete extenderse.

Según el documento que publicó el mencionado sitio web, con fecha del 15 de marzo y que se envió con copia al jefe de Gabinete Juan Manzur, Martínez sostiene que “en el ejercicio de mis funciones como Secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”.

Desde la cartera de Energía manifiestan que Guzmán aplicó a su presupuesto mensual lo que se conoce como "Techo de Caja", por lo que en lugar de girar en marzo $309.802 millones, como se había solicitado, le envió $66.015 millones, es decir el 21% de lo que había solicitado. Según fuentes oficiales destacadas por Infobae, “estos ajustes de caja se vienen dando, pero no de esta manera tan violenta y explícita. Este apretón monetario pone en crisis al sistema antes del invierno y rompe con la cadena de pago y provisión. Es una verdadera crisis sectorial que afecta a todos los frentes del sector energético. Ya están implementando el acuerdo con el FMI, o no se entiende el sentido de todo esto. Es una afectación inmediata: no se puede importar más gasoil y GNL, ni pagar a los generadores”.

Lo cierto es que reconocen que hace tiempo existen rispideces entre el ministro de Economía y funcionarios que responden a Cristina Kirchner, en medio de una interna del FdT que cada vez queda más expuesta y que el acuerdo con el FMI acrecentó.

En la carta Martínez sostiene que el presupuesto asignado para su organismo no le alcanza ya que “no responden a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país”. Y agrega: “Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del Gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de Gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de Gas Oíl que contrato CAMMESA para abastecer las Centrales Térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía”.