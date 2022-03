Cruce entre la portavoz presidencial y Tetaz

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, se cruzaron a través de las redes sociales a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional que apuntan a contener la inflación.

Todo arrancó cuando Cerruti compartió un mensaje en Twitter sobre el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández para comunicar que se aplicará “una batería de medidas” para “luchar contra la inflación”.

“No @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan”, le reprochó el diputado del radicalismo en la red social. “Anunció un ‘fondo de estabilización’ de un solo precio de la economía y la convocatoria a una ‘mesa de diálogo’. No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria. La inflación la causan ustedes. A propósito”, cerró Tetaz.

Cerruti no se quedó atrás. Recogió el guante y le respondió. “Iba a contestar seriamente. Pero la parte de ‘a propósito’ no me lo permite. Preguntale a Mauricio Macri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto”, le recordó.

“Y nos dejó el país con 54 % de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. ¿A propósito?”, agregó la funcionaria nacional en la misma red social donde había recibido el contrapunto del economista.