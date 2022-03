Alberto, Cristina y un delicado juego político con final incierto

Es un juego peligroso ese con el que se están toreando Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Si la aprobación legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el hito a partir del cual el kirchnerismo dejó de maquillar su eterno malestar con el Presidente, la marcha del jueves pasado liderada por Máximo Kirchner, una expresión territorial de ese descontento, patentizó muy gráficamente la lógica de ese ejercicio de competición política que se vive dentro del Gobierno.

Mientras Alberto pedía unidad y llamaba a dejar las peleas de lado en su propio acto por el Día de la Memoria, Máximo Kirchner le respondía que se debe gobernar “con el pueblo adentro” y Andrés “Cuervo” Larroque le recordaba lo intrascendente -en términos de eficacia- que había sido su pasado trabajo como jefe de campaña de un sector peronista anti K, hace cinco años.

Estrategias

Por lo visto hasta aquí, la cinchada implica estrategias. La de Fernández es explicada así por altas fuentes oficiales: el Presidente no echará a La Cámpora del Gobierno, quiere obligarlos a convivir con él y que acepten, aunque sea a regañadientes, un programa económico acordado con el Fondo. Si quieren que se vayan ellos, sería la traducción no vociferada de esa lógica.

Los camporistas, por su parte, parecen decir que si no los quieren cerca los van a tener que echar, que ellos no piensan irse “per se” y que, además, pretenden estar sentados -vía Máximo, se entiende- en la mesa de decisiones; esas que toma el Presidente y le cuestionan todo el tiempo. “No existe la presidencia colegiada”, les había avisando Fernández antes de la nutrida movilización para recordar el golpe de Estado del 76.

Esa es la dinámica del juego que está jugando el poder por estos días.

Proyecto diferenciador

Alberto no piensa ser el combustible para que se encienda un proyecto diferenciador de Cristina y Máximo, con la bandera emotiva de la defensa de una de las reivindicaciones históricas del padre fundador de la dinastía, el fallecido Néstor Kirchner: la no injerencia del FMI en las cuestiones económicas domésticas.

La Cámpora y la Vicepresidenta no quieren pagar el costo político que supondrá el esquema de ajuste económico que se viene, aún cuando no sea descomunal. No quieren quedar pegados a las decisiones que tome Alberto para bajar el déficit fiscal. Porque ideológicamente no avalan achiques del gasto público y porque el objetivo de “mejorarle la vida a la gente” (textual Cristina) para ellos pasa por lograr que el bolsillo alcance, aún a costo de desajustes macroeconómicos gigantescos.

Para Cristina el problema del Gobierno es la inflación. Nunca fue la deuda con el Fondo contraída por el macrismo. Nunca fue la posibilidad de una cesación de pagos escandalosa. Lo avisó, porque el kirchnerismo siempre avisa, en diciembre de 2020 cuando habló de la necesidad imperiosa de “alinear salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos”. Es una diferencia medular entre el Presidente y su vice.

La marcha del jueves último, con miles de militantes camporistas que se acoplaron a los organismos de derechos humanos, le sirvió a Máximo y a ese dispositivo donde reina Cristina para mostrarle a Alberto un respetable poder en la calle, vieja obsesión del peronismo.

Sumó, además, columnas del PJ bonaerense -que Máximo preside- llevadas por los intendentes del Conurbano, la mayoría de los cuales no puso ni una objeción al acuerdo con el Fondo pero en la movilización se alinearon con el diputado nacional, quien justamente dejó la jefatura de su bloque por estar en desacuerdo con esa medida. Pragmatismo “in extremis”.

La presencia de Kicillof

También logró Kirchner que se sumara Axel Kicillof, con quien tiene tensiones indisimulables desde hace meses. La asistencia del Gobernador, como la marcha en sí misma, también fue un mensaje a Alberto. Entre la presencia partidaria y el mandatario provincial, estuvo allí la provincia de Buenos Aires. Se verá de ahora en más cómo usa ese músculo político el hijo de Cristina.

Kicillof, que nunca ocultó su referencia política en la vice, preferiría que su incursión en la marcha no sea leída como una opción entre bandos. En definitiva, debe gobernar una provincia que, sin la ayuda nacional, sólo podría pagar sueldos y no mucho más. En números: en 2021, la Nación le giró a Buenos Aires unos 200 mil millones de pesos por afuera de los fondos automáticos que llegan por coparticipación. Eso se llama dependencia.

Fernández, que cuando jugaba al fútbol en Olivos con Néstor Kirchner oficiaba de arquero, ahora tiene la pelota en sus manos. Desde los técnicos del FMI al último puntero peronista de la provincia esperan para ver qué hará con el balón.

