Bajan el tono a los dichos de Biden sobre Putin

WASHINGTON

Altos cargos de EE UU insistieron ayer en que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia e intentaron matizar las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el sábado proclamó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no debe seguir en el poder. Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia. “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, expresó Biden.

La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apresuró a aclarar que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de EE UU, que busca evitar ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos.

En concreto, un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Biden no quería referirse al “poder de Putin en Rusia”, sino solo subrayar “que no se puede permitir” que el líder ruso “ejerza su poder sobre sus vecinos en la región”.

Los intentos para bajar la fuerza de las palabras de Biden continuaron ayer. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, de visita en Israel, afirmó que su Gobierno “no tiene como estrategia un cambio de régimen en Rusia” y repitió la línea oficial de la Casa Blanca: Biden no se refería a sacar del “poder” a Putin, sino a que no debe ser “empoderado” para librar una guerra en Ucrania.

UNA “REACCIÓN HUMANA”

La embajadora de EE UU ante la OTAN, Julianne Smith, también reiteró en las cadenas CNN y Fox que Washington no quiere un cambio de régimen en Rusia.

Sin embargo, fue un paso más allá y apuntó a que los comentarios improvisados de Biden eran una “reacción humana” a las historias que refugiados ucranianos le habían contado durante el día.

El mandatario estuvo el sábado en un estadio de fútbol en Varsovia, reconvertido en centro de refugiados, y donde abrazó a una mujer, tomó a una nena en brazos y habló con algunos niños que le pidieron que rezara por sus padres, sus abuelos o sus hermanos que están luchando en Ucrania. “En ese momento, creo que fue una reacción humana a las historias que había escuchado ese día”, argumentó Smith.

¿DAR MARCHA ATRÁS?

Pese a los intentos de la Administración para relativizar o explicar los comentarios de Biden, no es posible dar marcha atrás, en opinión de algunos analistas de política exterior como Aaron David Miller, quien trabajó en el Departamento de Estado entre 1978 y 2003.

Según dijo Miller en Twitter, las declaraciones de Biden sirven para confirmar lo que Putin ya creía, que EE UU quiere un cambio de régimen y, por tanto, convierten la guerra en Ucrania en una lucha personal de Putin por su propia supervivencia.

Justo después del discurso de Biden, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que a Washington no le corresponde decidir quién lidera el país y afirmó que “al presidente de Rusia lo eligen los rusos”.

Además, el Gobierno francés se ha desmarcado de algunos de los comentarios de Biden, quien también llamó a Putin “carnicero” tras reunirse con refugiados ucranianos el sábado. Preguntado al respecto en una entrevista en la cadena France 3, el presidente galo, Emmanuel Macron, dijo que él no usaría “esas palabras” para describir a Putin y sostuvo que hay que hacer “todo” lo posible para evitar una escalada en la guerra en Ucrania. (EFE)