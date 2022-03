Crimen y misterio en Ruta 2: piden preventiva para el hijo y la nuera del jubilado asesinado

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta pidió hoy la prisión preventiva para los acusados de asesinar al jubilado de 92 años que apareció muerto en la ruta 2, a la altura del Arroyo Abascay, en Olmos. Se trata del hijo y la nuera de la víctima, quienes son los principales sospechosos de matar al hombre, cuyo cadáver fue hallado el viernes 11 de marzo.

Cabe recordar que el cuerpo se encontraba tirado envuelto en una frazada y en bolsas de plástico, con la boca amordazada. El caso fue caratulado en un principio como “averiguación de causales de muerte”, aunque luego una fuente judicial reveló que “esto fue sin dudas un homicidio”. Así fue que comenzó una investigación que terminó, dos días después del macabro hallazgo, con la detención de los acusados. Cabe remarcar que la víctima estaba convaleciente, no podía caminar y recién el día que fue apresado su hijo, de 62 años y con domicilio en Ezpeleta, denunció la desaparición. Además investigan si vació un plazo fijo.

Fuentes policiales revelaron que el cuerpo hallado en una bolsa de nylon era de un hombre, con domicilio en el barrio porteño de Balvanera, quien falleció, de acuerdo con los resultados de la autopsia realizada, por asfixia. Además, conforme a la información revelada por los voceros, “el cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cara y en el tórax que evidenciaba muchísima saña”. La responsable del macabro hallazgo fue una mujer de 54 años que pasó en moto por el lugar, cercano al arroyo Abascay, en el kilómetro 67,2 de la autovía mencionada.

Se trata de una zona de amplios campos, y el cuerpo estaba justo por debajo de un puente de escasa altura, dentro de una zanja, en un espacio muy difícil de detectar para un automovilista. Un vocero vinculado a la causa sostuvo que “si no pasaba alguien en moto o en bicicleta, probablemente el cuerpo no se hubiera encontrado por varios días”, ya que desde la ruta no era posible advertirlo con claridad. Asimismo, señaló que “es una zona extraña para un ‘descarte’”.