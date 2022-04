Ocurrencias: el té de los 10 mil dólares

El chimentero Luis Ventura sorprendió esta semana al contar, al parecer de buena fuente y con datos probatorios, que la multimillonaria ya fallecida Amalita Fortabat le habría pagado en su momento (hace más de 20 años), la suma de 10 mil dólares por cada encuentro “tecito de por medio” que habría mantenido con Luciano Castro. Ante la explosiva versión, el actor y su abogado se comunicaron con el periodista, quien, al otro día tuvo que pedirle perdón de manera pública. Se lamentó por el daño que había generado la noticia, pero no se desdijo. Insistió con que “tengo las grabaciones (de su fuente), fue alguien vinculado a los medios que no sólo me dio la información, también me dio otras, y en la mayoría de los casos tuvo certidumbre y precisión”. Según contó Ventura, “en esa época (Luciano Castro) tenía 19 años y hacía una tira. Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares por cada tarde en las que iba a tomar el té”.

No hay nada extraño que una señora adinerada demande buena compañía y que sepa recompensar al elegido. El arancel depende de la anfitriona que en este caso tenía plata para poder merendar con todo un elenco y además ánimo y ganas para darle al té de la tarde cualquier deriva. Alguna vez se dijo y jamás se desmintió que otro galán de la época, Juan José Camero, le alegraba el té a la viuda de don Alfredo Fortabat, el patriarca del cemento. Lo que había trascendido, y a nadie debería asombrarle, es que Amalita tras invertir su cuantiosa fortuna en obras de arte, la caridad, la familia y los lujos, aprovechaba lo que le sobraba, que era mucho, para organizar meriendas con galanes bien pagos y atractivos, listos para darle a la anfitriona un poco de sosiego o bríos, según se mire. El chisme de Ventura por supuesto no sólo dejaba desairada a doña Amalita, sino que también ponía a Luciano Castro a la altura de un chulo patrocinado que le cobraba a la dueña de la tetera 10 mil dólares por unos sorbos cariñosos en plena tarde.

Cualquier científico asegura que la sexualidad de la mujer es más larga e insistente que la del hombre. Lo que se ignora es el remanente de sentimentalidad y ensueño que había en el fondo de una invitación que seguramente en el imaginario de la dueña de casa iba más allá de una satisfacción apurada. Se sabe que, como hacen los señores, hay señoras adineradas que requieren hombres fuertes y bien plantados para revivir momentos que el tiempo y la costumbre han ido desgastando. Son amas de casa inteligentes que buscan compañía y no amor, porque a su edad les da pudor requerir otros sentimientos que los que ofrece la fugacidad y el dinero. Por televisión seleccionaba las visitas y después -según Ventura y sus fuentes- la secretaria, la chequera y el chofer se encargaban de llevárselo a la mesa.

El anuncio de Ventura, demasiado explícito y detallado, generó un reguero de chismes y disgustos sobre todo alrededor de la familia de un galán que, de ser cierto, reestrenaba quincenalmente una obra de taquilla asegurada. Amalita tenía dinero de sobra y al parecer entendía el mecenazgo como una ofrenda presencial que a veces exigía alguna contraprestación. Más de una vez, deambulando por su fastuosa residencia, ella habrá sentido la falta de una voz de hombre capaz de traer ráfagas de deseo en medio de sus cuartos suntuosos y de su lecho enorme y vacío. La ayuda, la solidaridad, el poder, el altruismo, las becas, los viajes suelen ser anzuelos menores cuando llega la hora de ir a la cama y revivir anhelos archivados. Es justo que una viuda con ansias, cansada de actos, homenajes, reuniones y ministros, alquile una tarde de sentimientos y confidencias para dejar que su vida vuelva a ser lo que fue. El té por supuesto era súper completo y, desde los bolsos de José López en el convento, los escones nunca habían cotizado tan alto. Allí en esa merienda, Luciano devolvería a su manera los 10 mil dólares que cobraba por este mimoso unipersonal fuera de libreto. Y Amalita seguramente se olvidaba de todo para volver a ser la mujer que tenía ante sí un muchacho bien parado y dispuesto que venía a ofrecerle una tarde distinta.