VIDEO. La historia del platense que fue a Malvinas y sus padres se enteraron leyendo El Día

La historia de Néstor Sau, soldado clase 62, es tan emotiva como valiosa para la historia platense y argentina. Este hombre estaba alistado cuando comenzó la guerra de Malvinas y fue uno de los que viajó, sin saber a dónde se dirigían. Sus padres se enteraron el mismo día que cumplía 20 años que estaba en las Islas, gracias a una publicación del diario El Día.

Néstor era apenas un joven que soñaba con el futuro cuando aquel 2 de abril los encontró acuartelados porque había ingresado una nueva clase y el Regimiento -que en ese momento estaba dónde hoy es Plaza Malvinas- tenía la guardia mínima. Ese mismo día recibieron una notificación para sumar a los nuevos y se sospechaba que ellos partirían de allí.

“Se sabía que nos iban a llevar a algún lado pero no se sabía a dónde”, contó Sau. En el momento se organizó el regimiento y el martes 13 de abril, con los micros de línea de la Ciudad, embarcaron y se fueron.

Cuando el paisaje del Sur se presentó ante sus ojos, pensaron que iban a suplantar a un regimiento de la zona para que los locales viajaran pero no fue así. Al llegar a las Islas, un 14 de abril a las siete de la mañana, caminaron 13 kilómetros desde el aeropuerto hasta donde se instalaron y en ese tramo alguien sacó una foto.

La imagen salió publicada en el diario El Día el 15 de abril, un día después de llegar y el mismo en que cumplía 20 años. “Así se enteraron mis viejos que estaba en Malvinas”, recordó Néstor Sau con emoción en su voz.

Desde su llegada hasta el 1 de mayo tuvieron la posibilidad de recibir encomiendas, hacer llamadas y enviar telegramas. A partir de ese día se les prohibió abandonar las posiciones y todo lo que siguió fue una pesadilla.

El regreso no fue mejor. Incluso llegó a pensar que hubiera sido mejor no volver. Al día de hoy no hay un día sin que piense en lo que ocurrió en Malvinas: “Hace 40 años que me despierto todos los días a las 4.30/4.45 am, que fue la primera vez que pasó un avión inglés y arrojó las primeras bombas en la zona del aeropuerto. Con años de terapia pudo contar el horror del que fueron testigos y hoy su lucha es para que la sociedad no olvide lo vivido.