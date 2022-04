Se disparó el precio de la soja y quedó cerca de récord

La soja cerró ayer en el mercado de Chicago a U$S 641,82 por tonelada y quedó a menos de U$S 9 de superar el récord que alcanzó el 4 de septiembre de 2012 cuando se negoció a U$S 650,74.

De esta manera, la cotización del contrato de mayo de la oleaginosa subió U$S 11,11 para cerrar a U$S 641,82 la tonelada y alcanzar uno de sus máximos registros históricos.

El resto de las posiciones de la soja también finalizaron al alza en el mercado de granos de referencia, destacándose el incremento de U$S 9,28 en el contrato de julio hasta los U$S 630,89 la tonelada.

Las ganancias estuvieron relacionadas a versiones “que dieron cuenta de nuevas compras chinas de grano estadounidense, cuando lo usual por el momento del año sería ver a la demanda concentrada sobre la soja brasileña”, indicó la corredora de granos Granar.

Otro dato tomado en cuenta por los operadores fue el nuevo rebrote de casos de Covid en China y la expectativa que genera sobre el consumo y la demanda un posible fin de las cuarentenas sanitarias que están llevando a cabo millones de ciudadanos chinos. También impacta la guerra en Europa del Este.