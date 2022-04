Andy Kusnetzoff: “Siento que Feinmann un poco me traicionó”

Abel Pintos, Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Mica Viciconte y María Becerra son los invitados que, esta noche, desde las 22, acompañarán a Andy Kusnetzoff en el estreno de la sexta temporada de “PH” por Telefé. Y en la previa al estreno, se acordó de Eduardo Feinmann y no muy bien.

“Sentí que un poco me traicionó”, manifestó Andy, en relación a un encuentro que había tenido con el periodista para limar asperezas y tras el cual creyó que todo había quedado en fojas ceros. Sin embargo, “cuando Anamá Ferreira me criticó por las notas que le había hecho en ‘CQC’ -en las que se burló por su cara de ‘mona’-, él empezó a adjetivarme. Creí que la charla iba a servir pero no”.

Kusnetzoff, en diálogo con Télam, hacía referencia a su poder de veto sobre ciertos invitados. Y si bien contestó que, en un primer momento, sí se opuso a algunos invitados, después cambió de parecer.

“Me saqué muchos prejuicios con el programa, sobre todo en el primer año. Como se llamaba ‘Podemos Hablar’, traté de no vetar a nadie y de invitar gente con la que no comulgo, pero ahora ya me parece que alguna empatía debe haber”, fue el contexto que dio paso a la situación con el periodista.

“Llegué a tomar un café con un invitado que no quiso venir: me junté media hora con Eduardo Feinmann en La Biela. Él se había enojado porque decía que yo lo había criticado y le dije que estaría bueno que viniera a charlar a ‘PH’. Un café no se le niega a nadie. Pero al programa no vino. Hablamos y estuvo bueno. Tampoco hubo buena onda, pero sí respeto”, reveló Andy y, luego, declaró que se sintió traicionado...

Periodista y conductor, Kusnetzoff, que está al frente del exitoso envío radial “Perros de la calle”, se sinceró al decir que con este proyecto intentó “ser distinto de lo que lo conocían”, sobre todo de su pasado chicanero y sobrador junto a Mario Pergolini, donde se ganó “el mote de canchero y gracioso que tenía”, ese mismo que desde “PH” quiso dejar atrás.

Según destacó, “PH” nunca pretendió ser “un programa de famosos” sino “de historias de vida”, en el que sacó a relucir su gala de entrevistador, una virtud que, dijo, se la dio la radio.

“La radio te enseña a escuchar, a abrirte, a que otro se abra, a la intimidad. No podría haber hecho ‘PH’ sin haber hecho radio”, manifestó.

Con algunos cambios escenográficos, el espíritu del envío seguirá inalterable, consolidado como una de los grandes bastiones de rating del fin de semana del canal de las pelotitas.

En este sentido, resaltó que “llegar a la sexta temporada me parece digno de reconocimiento, sobre todo con formato propio. Ya no hay ese tiempo en la tele para empezar algo y que quede. Somos de los últimos bastiones de la autogestión”.

Para Andy, la clave del éxito de su propuesta está en “generar un buen clima y que se puedan sacar cinco buenas historias en simultáneo”, además de la “energía y sinergia que se da entre invitados y conductor” lo que hace que todo fluya frente a cámara.

También se permitió opinar sobre el estado de salud de la tele, al decir que “la quisieron matar muchas veces” pero aún así resiste: “Hay un cambio con internet. Creía que no, pero hoy la veo bastante viva. No todos los programas funcionan, pero está viva”.