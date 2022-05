Coldplay agregó otra fecha en River: cuándo salen a la venta las entradas

El grupo británico Coldplay agregó para el 1º de noviembre una quinta fecha a los shows que realizará el 25, 26, 28 y 29 de octubre en el estadio de River, en el tramo sudamericano de su gira "Music of the Spheres World Tour".

Las entradas para lo que será la quinta visita al país de la banda liderada por Chris Martin saldrán a la venta este martes, a las 10hs., a través del sitio All Access.

Para las funciones anteriores el grupo marcó un récord de venta de 200 mil tickets en menos de siete horas.

Extra shows just announced for Colombia, Chile & Argentina!



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín

20 Sept - Santiago, Estadio Nacional

01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale tomorrow (Buenos Aires) & Friday (Bogota and Santiago). #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/aJDkPXb3g8