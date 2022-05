Homero Pettinato habló de su hermano Felipe: “Se va a hacer de esto una carnicería”

Primero fue Tamara Peninatto la quien se refirió a su hermano Felipe. Y más tarde fue Homero el que también salió a bancar los trapos sobre la situación que atraviesa su hermano que se encuentra internado en una clínica psiquiátrica, luego del incendio ocurrido en su departamento y en el que falleció Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo de Roberto Pettinato.

"Nobleza obliga. La situación que estamos viviendo en mi familia me obliga a comenzar con esto. El lunes pasado se vivió a tragedia, un incendio, un accidente, donde perdió la vida una persona muy cercana a mi hermano. Un gran amigo al cuál él quiere mucho", comenzó su descargo.

"Mi hermano está en una clínica psiquiátrica. Estamos pasando un momento muy doloroso, muy fuerte. Incomparable con el momento que está pasando la familia del médico que perdió la vida", reconoció el humorista.

"Por eso, por respeto, nosotros no hablamos de esto en los medios. No hablamos con los noteros, no hablamos con los programas de espectáculos, ni con los programas de noticias que también tienen su sección policial, en donde escuchamos muchas especulaciones y mentiras", cuestionó.

"Me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso donde una persona pierde una vida, sin información, sin fuente, tirar y tirar y tirar, porque hay una familia detrás que está sufriendo una pérdida. Eso me parece de un nivel humano muy bajo", reiteró Homero.

"Por eso toda nuestra familia está acompañando a mi hermano y a disposición de la familia de Rodrigo Melchor, quien perdió la vida. Nos van a ver haciendo nuestro trabajo, que es hacer humor, divertir y entretener, porque somos profesionales y tratamos de dar lo mejor todos los días. Pero eso no significa que estemos felices ni contentos, ni que estemos pasando un buen momento", justificó.