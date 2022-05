Penurias de afiliados de IOMA y PAMI por la vacuna antigripal

Los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y los de la obra social nacional PAMI afrontan dificultades para encontrar las vacunas antigripales en distintas farmacias de la Ciudad. Recorren y la respuesta suele ser la misma: no hay más y hay que esperar las entregas.

Eduardo, de barrio Monasterio, dijo que fue a tres farmacias, al menos, y no encontró dosis: “Fui a 7 y 70, a 13 y 73 y a otra en diagonal 80. En todos los casos me dijeron que no había vacunas para afiliados de IOMA, y no se sabe cuándo entregarán la nueva remesa”.

Como el caso de Eduardo, hay otros tantos afiliados que buscan la protección antes de que comience el invierno.

Según fuentes del colegio de Farmacéuticos de La Plata, “entregaron una tanda de 10 dosis en cada farmacia adherida al sistema de vacunación de IOMA, pero se agotaron rápidamente”.

En el caso de PAMI, agregaron las fuentes, empezaron antes, pero hicieron entregas muy acotadas y se acabaron rápido. Fueron dos o tres tandas. Ahora, se estima que “podrían llegar en la segunda quincena de mayo”, señalaron.

Desde IOMA informaron que “a medida que vamos recibiendo dosis se van entregando” y remarcaron que no sólo en las farmacias se pueden aplicar las dosis, también puede ser en los policonsultorios que tiene la obra social. En La Plata funcionan en Diagonal 80 N° 574 entre 1 y 115; Camino Centenario N° 2715 (Gonnet) y en 143 esquina 60 N° 1340 (Los Hornos).

El derrotero de los vecinos por conseguir las dosis lleva varias semanas. En distintas farmacias se puede observar la fuerte demanda que tiene la vacuna y la angustia que se vive en ambos lados del mostrador: por un lado, el afiliado que va a buscar la protección y por el otro, el farmacéutico que no puede satisfacer la demanda y tampoco tiene fecha cierta de la próxima entrega de dosis por parte de la obra social bonaerense.

En el caso de PAMI también se vive una situación similar. El mes pasado comenzaron entrar dosis, pero en escasas cantidades. En todos los casos duran un suspiro, según distintos farmacéuticos consultados por este diario.

Hay una información que comenzó a recorrer las farmacias y que indica que podría entrar una nueva tanda de dosis el próximo 20 de mayo. Hoy no hay dosis disponibles para los afiliados de PAMI de la vacuna antigripal en las farmacias de la Ciudad.

EN VACUNATORIOS OFICIALES

En los vacunatorios oficiales (de la Municipalidad, por ejemplo), se observan largas colas. En el caso de 55 entre 18 y 19, entregan números a quienes van a buscar una dosis antigripal y se terminan rápidamente.

Según había informado la Comuna, las dosis se aplican de forma gratuita en el vacunatorio central de 55 entre 18 y 19 con 20 cupos en el turno mañana (de 8 a 12) para mayores de 65 años y 30 cupos para personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y embarazadas. La misma cantidad de vacunas se repite en el turno tarde, de 13 a 17, siempre sujeto a las dosis que reciben de la provincia de Buenos Aires.