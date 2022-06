Tarifas: qué hacer; las dudas ante el nuevo esquema

Con la decisión del Gobierno implementada en el Boletín Oficial y las medidas sobre las tarifas de luz y gas, muchos usuarios desconocen sobre ciertos temas o no tienen en claro como inscribirse o llenar el formulario para poder saber qué grupo le tocará en la división por ingresos, lo cual es clave para saber el monto de la factura que deberán abonar. A su vez, vale recordar que se informó que a través de esta resolución, muchos usuarios quedarán sin subsidios.

Entre las dudas más importantes planteadas está la de qué trámite hay que hacer para no quedarse sin el subsidio. Para no ser alcanzado con la quita del subsidio, se deberá completar una declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que se pondrá en práctica la semana próxima. Según indicaron en el Gobierno, se utilizarán las mismas herramientas que se habilitaron para registrarse durante la pandemia para cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) o para obtener la vacuna contra el Covid. Aún no está disponible el formulario, pero desde el Gobierno afirmaron que se podrá observar la semana próxima a través de una página web.

En cuanto a qué pasa si no se completa el formulario, e el usuario corre el riesgo de que se le quite el subsidio si no completa la declaración jurada, aunque no cumpla con los criterios que estableció el Gobierno para ingresar al 10% de la población con mayor capacidad de pago. Si bien la quita del subsidio no es automática, el Estado no tiene la suficiente información para hacer el cruce de datos. Una vez que el usuario inicia el trámite, el Gobierno suspende la quita del subsidio hasta analizar la información.

En lo relativo a los datos que pedirán en el registro, el Gobierno no detalló que información se solicitará en el formulario, aunque al tratarse de una declaración jurada, se habilitará a que se accedan a datos de ingresos del titular del servicio. Además, habrá un ítem especial para que los usuarios que alquilan puedan establecer el número de medidor a su nombre, en vez de al propietario del inmueble.

También respecto a si el trámite se puede hacer en forma presencial, si la persona no cuenta con un dispositivo para realizar el registro, podrá acceder al trámite a través de una oficina de la Anses, que deberá asegurar la atención presencial, facilitando la carga digital de forma tal de universalizar el acceso en todo el territorio nacional.

¿Cuántas personas dejarán de recibir el subsidio?

La cantidad de personas que dejarán de recibir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son 921.778 titulares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas residencial, según el cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias con la información disponible en el Sintys (una gran base de datos del Ministerio de Desarrollo Social). No se informó la cantidad de usuarios alcanzada en el resto del país.

¿Cómo se detectará al 10 por ciento de la población con mayor poder adquisitivo que no recibirá subsidio?

Los usuarios que cumplan con alguno de los siguientes criterios pagarán el costo pleno de los servicios de gas y electricidad: quienes tengan ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el Indec. Es decir, ingresos por encima de $333.410, en base a los datos de abril. También estarán incluidos aquellos usuarios con “tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años”, “tres o más inmuebles”, “una o más aeronaves o embarcaciones de lujo” y activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Por otra parte, se creará una nueva categoría denominada “Usuario o Usuaria residencial del Servicio” destinada a los inquilinos de viviendas que podrían estar a nombre de titulares con altos ingresos. De ese modo, se evitará complicaciones para delimitar la segmentación.

Hasta el momento no trascendió qué datos se pedirán o qué ocurrirá con quienes no realicen la declaración jurada.