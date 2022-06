La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo continuará con la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá grandes partidos. Uno de ellos, será en el Nuevo Gasómetro, entre San Lorenzo y Tigre. El otro, lo disputarán desde las 18 horas, Racing frente a Aldosivi, en Avellaneda. A su vez, desde las 20 horas, el voley femenino de Argentina se mide ante Perú, en un amistoso. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 San Lorenzo vs Tigre ESPN Premium

15:30 Platense vs Sarmiento TNT SPORTS

18:00 Racing vs Aldosivi TNT SPORTS

20:30 Argentinos Jrs. vs Arsenal ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

15:00 Almagro vs Deportivo Riestra

15:00 Deportivo Madryn vs Almirante Brown

15:30 Deportivo Maipú vs All Boys

16:00 Agropecuario vs Santamarina

16:00 CA Mitre vs San Martín S.J

16:00 Estudiantes de Río Cuarto vs Villa Dálmine

16:30 Independiente Rivadavia vs San Telmo

18:00 Tristán Suárez vs Atlético Rafaela

20:00 San Martín de Tucumán vs Guillermo Brown TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Argentino de Quilmes vs Colegiales

15:30 J.J Urquiza vs Deportivo Merlo

16:00 Los Andes vs Villa San Carlos TYC SPORTS

MOTO GP - PAÍSES BAJOS

05:45 Carrera ESPN

GOLF: THE TRAVELERS

14:00 Día 4 ESPN 3

PRIMERA C

15:30 Argentino de Merlo vs Berazategui

15:30 Atlas vs Sportivo Italiano

15:30 Claypole vs Leandro N. Alem

15:30 Club Luján vs San Martín Burzaco

15:30 Excursionistas vs Central Córdoba

17:30 Laferrere vs Real Pilar DIRECTV SPORTS

VOLEY FEMENINO - AMISTOSO

20:00 Argentina vs Perú DIRECTV SPORTS 2 / 1612

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers