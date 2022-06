Algo le pasa a Estudiantes. Es un paciente que tiene molestias, algo le duele y no se siente bien. No hay que ser doctor especializado para entender que tiene un problema. Ahora será cuestión de saber bien qué le sucede para dar en la tecla y recuperarse lo más pronto posible. Anoche, como local, perdió 2-0 ante Newell’s (el único puntero de la Liga Profesional) y profundizó un bajón que viene mostrando desde lo futbolístico en lo que va del prematuro segundo semestre. Tal vez no haya merecido la derrota, pero perdió y así como el resultado siempre fue lo más importante en este ciclo, también lo tiene que ser en la mala.

Otra vez Independiente y Newell’s lo amargaron de manera continuada. Ya le había pasado al Pincha de Ricardo Zielinski en el primer torneo que dirigió el Ruso a este plantel. De igual manera ahora, pero con un agravante: está a la vuelta de la esquina de los duelos por Copa Libertadores ante Fortaleza, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Algo le pasa a Estudiantes. No tiene volumen de juego, perdió a su conductor futbolístico y anímico, desaprovecha las pelotas paradas y no lastima. Encima le hacen goles simples en los retrocesos. Perdió la identidad que lo llevó a ser protagonista en los anteriores torneos.

En el primer tiempo del partido de anoche Estudiantes tuvo la pelota casi todo el tiempo pero no supo muy bien cómo romper la defensa de cinco jugadores más volantes que le propuso el rival. Uno de los escenarios más complejos para el estilo de juego made in Zielinski: un espejo de cómo jugó tantas veces tuve delante suyo.

Por eso movió el balón a lo ancho, quiso romper por las bandas con Godoy o Mas, o buscando algún pase profundo del Corcho Rodríguez. Pero todos los caminos se cerraron y como pocas veces, para colmo, sufrió la poca aparición e irregularidad de sus extremos Matías Pellegrini y Manuel Castro, que estuvieron desconectados.

Por eso no tuvo aproximaciones al arco, ni de esos momentos de dominio sostenido que muchas veces terminan en gol. Poco pudo generar el equipo de mitad cancha en adelante, haciendo más frío el que ya mostraba el termómetro de este gélido invierno argentino.

La jugada más discutida fue el manotazo de Cristian Lema sobre Mauro Boselli, que reclamó todo el Pincha y fue revisada por el VAR desde Ezeiza. El contacto existió, es cierto, pero también es cierto que en el fútbol casi nunca se sancionó penal una jugada así, sólo en este deporte nuevo que se instaló tras el arribo de la tecnología.

A Estudiantes le volvió a costar generar fútbol, hasta con la pelota parada

Sobre el final tuvo la chance más clara a su favor que fue muy clara y bien pudo cambiar la historia. Una de las tantas que gozó en otros partidos y sí le cambió la ecuación. Pero anoche no fue su noche y luego de una muy mala salida de Macagno tras una pelota parada llegó una habilitación de cabeza para que Agustín Rogel o Leandro Díaz marcaran el tanto debajo del arco. Era uno u otro, no los dos. Pero se terminaron molestando y la pelota salió tan lejos y fue una síntesis de l mal presente y de lo que sufriría más adelante.

EN EL COMPLEMENTO MOSTRÓ SU PEOR CARA

El segundo tiempo fue idéntico pero pronto cambió de dirección. Fue a los 12 minutos con el gol de Newell’s, que llegó de la única manera que podía suceder: de contragolpe. Nuevamente el sector izquierdo de la defensa sufrió una desconcentración en el retroceso y por allí Fernández llegó al fondo y tiró un centro para Juan Manuel García, que saltó pero no llegó. Por detrás apareció Ramiro Sordo, sin marca, para empujar al palo izquierdo de Mariano Andújar, que nada pudo hacer. En su segundo tiro al arco Newell’s se ponía en ventaja y hacía todavía más visible el bajón Pincha, que no jugaba bien y para colmo estaba perdiendo.

Lejos de mejorar su rendimiento, el equipo siguió nublado y sin el fuego sagrado de otros partidos. Desde el banco el DT intentó con Franco Zapiola por Pellegrini como única variante. Pero nada se modificó. Peor aun, en otro contragolpe la visita manejó muy bien la pelota y en superioridad numérica tras otro mal retroceso, el ingresado Juan Garro quedó mano a mano con Andújar para definir fuerte a un palo: 2-0 con 20 minutos por jugar y la sensación de que ya no había más nada por hacer.

No hubo puntos altos en el equipo y eso también preocupa de cara al futuro inmediato

Luego el DT volvió a meter mano con el ingreso de Brian Orosco por el lateral Leonardo Godoy, un cambio sorpresivo con el que tampoco consiguió romper una estructura rival que en la medida pasaron los minutos se fue afianzando y sintiendo que los tres puntos se iban para Rosario, consolidando así la punta en soledad en la Liga Profesional.

En el final y los minutos del descuento Estudiantes generó lo mejor de la noche: desbordes para un cabezazo de Boselli que salvó el arquero, un remate desde afuera de Orosco y una jugada combinada con Zapiola como abanderado. Pero ni siquiera pudo descontar.

Leandro Díaz, que volvía a la titularidad, lucha por la pelota con el colombiano Willer Ditta / Demian Alday

Fue tan adversa la noche que hasta el árbitro Jorge Baliño decidió darle la espalda en cada jugada donde el publico o los jugadores reclamaron falta. La del penal y cualquier otra cerca del área terminó con el gesto de “siga siga”.

Sin juego en el mediocampo, con la llave de la pelota parada cerrada, sin sorpresa por las bandas y con dos delanteros que no parecen sintonizar la misma frecuencia se consumó la derrota. Estudiantes se fue apagando en un partido que nunca lo tuvo cómodo ni con protagonismo. El Pincha hace unas fechas que dejó de ser el equipo del torneo pasado. Un bajón claro y notorio que le llega en el peor momento, ya que dentro de cinco días tendrá que jugar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Fortaleza, en Brasil. Algo le pasa, lo tiene que detectar pronto.

EL ANÁLISIS DE MARTÍN CABRERA Y FERNANDO ALEGRE DESDE EL ESTADIO