Nació la segunda hija de Isabel Macedo y Urtubey

Isabel Macedo estaba haciendo planes para este fin de semana pero sabía que todo dependía de su embarazo. Es que la esposa de Juan Manuel Urtubey, que ya es madre de Belita de cuatro años, estaba en fecha para dar a luz y sabía que la nueva integrante de la familia podía llegar en cualquier momento. Y así fue: Julia nació en las primeras horas de ayer y sus padres compartieron la noticia en sus cuentas de Instagram.

Con una foto del brazo de la beba con el precinto identificatorio que dice “Urtubey (Macedo) 01/06/22″, la actriz y el político salteño informaron el nacimiento escribiendo la palabra “Julia” entre dos corazones. Y el posteo, obviamente, enseguida se llenó de likes y comentarios. Entre otras figuras, le dieron la bienvenida a la pequeña Eugenia Tobal, Celeste Cid, Agustina Cherri, Brenda Gandini, Agustín Sullivan, Paula Chaves y Sofía Gala Castiglione.

Hace unas semanas la actriz había contado que ya estaba transitando la última etapa del embarazo. “Estamos ahí, pero me cuesta mucho a mí el tema del reposo. Siempre encuentro algo para hacer, alguna actividad y también la quiero llevar yo al colegio a Belita”, reconoció. En esa nota incluso contó que a veces no puede contener las lágrimas cuando ve a su familia. “Sí, lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto, y la unión”, reflexionó Isabel. Y luego aseguró: “Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione, y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que también uno tiene que estar y compartir”.