Más problemas entre Matías Defederico y Cinthia Fernández: habló la madre del ex futbolista

Sabido es que, desde que se separaron, Matías Defederico y Cinthia Fernández no logran encontrar la armonía. Una medida perimetral impide que el ex futbolista ingrese al country donde la panelista vive para buscar a sus hijas Charis, Bella y Francesca por la puerta de su casa y así poder verlas.

Así, Analía Frascino, mamá del ex jugador, confesó que su hijo está “muy amargado” porque no está viendo a las tres pequeñas. “No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, explicó.

Asimismo, contó que su hijo teme que la bailarina le invente una causa y que por eso él prefiere evitar verla. En ese triste contexto, el Día del Padre Matías no estuvo con las tres pequeñas. Según se supo, estaba dispuesto a pasarlas a buscar, ellas incluso le habían preparado un regalo y dibujos, pero al llegar a las inmediaciones del country donde las menores de edad viven con su madre, no había quien las llevara desde su hogar hasta donde las esperaba su padre.

“Lo del domingo decime cómo vamos a organizarlo sin problemas, pero te repito que a la casa no voy a ingresar porque tengo la perimetral y tengo miedo de ser filmado de nuevo como el sábado pasado”, había preguntado días antes Defederico a la madre de CInthia quien respondió: “Cómo quieras. Si no querés venir, no hay problema. Está en vos que no quieras pasar el Día del padre con tus hijas” y le habría explicado que en realidad la medida del juez rige solo en Capital Federal.

Finalmente, e inseguro por lo que pudiera suceder o hacer su ex, él prefirió no ir hasta la puerta de la casa de las chicas. “No hay problema que las vengas a buscar hasta la puerta de la casa”, habría insistido su ex suegra, quien también le dijo que no llevaría a las nenas hasta la puerta de calle.