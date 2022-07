Clínicas privadas contra IOMA por el descuento del bono consultorio: "Logran enfrentar al médico con los pacientes"

La polémica por el "bono consultorio" no frena. Luego de que la semana pasada el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó que descontará de los honorarios médicos a los profesionales que cobren el plus por gastos operativos de consultorio (GOC), impulsado por el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, ahora desde las clínicas y sanatorios privados del conurbano cuestionaron la medida.

Oficialmente, desde la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano (Capresco) indicaron que "no es ni más ni menos la falta de actualización de los honorario de consulta que reconoce no solamente el IOMA sino la mayoría de las obras sociales y empresa de medicina prepaga. En el caso del IOMA propiamente dicho, la consulta que reconoce la para un profesional de la categoría A que no está habilitado a cobrar coseguro, osea es sin costo para el afiliado es de $ 820 hasta el mes de junio, valor que no se actualiza desde diciembre 2021".

Desde la entidad, sostuvieron que "cabe aclarar que a este valor que el médico cobra a los 60 días se le aplica el descuento del 5% caja de seguro médico + 5% que le cobran los círculos médicos en concepto de gastos administrativos + 3,5% descuento de impuestos a los ingresos brutos y a esto dependiendo de la condición de inscripción del profesional se le puede llegar a descontar hasta un 35% de ganancias".

"Intentando querer descontar el (GOC) gastos operativos de consultorio a los profesionales lo que se va a lograr es enfrentar al médico con los pacientes y por otro lado que mucho de los profesionales se bajen en las cartillas de las obras sociales y medicina prepagas, ya que es indignante qué una consulta médica. Alrededor de los $700 en el mejor de los caso y a más de 60 días con los niveles inflacionarios que padece el país"

Consultado si esta misma situación se repite en el ámbito de las clínicas, sanatorios y hospitales privados en la provincia de Buenos Aires, el Lic. Guillermo Barreiro, vicepresidente de Capresco dijo que "muchas instituciones han implementado el cobro de copagos en la atención de pacientes en los servicios de guardias y del APM (acto prestacional médico) en la atención en consultorios externos de las instituciones, ambos a los fines de complementar los magros valores de consultas que reconocen los distintos financiadores del sistema de salud".