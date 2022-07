Boca visita al golpeado “Patrón” y River busca sumar otra alegría

Boca, que mostró signos de recuperación en su partido del domingo pasado, que saldó con triunfo sobre Estudiantes, intentará hoy ratificar su mejoría como visitante de Patronato, candidato al descenso y que viene de ser víctima de un partido escandaloso ante Barracas.

El encuentro se jugará a partir de las 18 en el estadio Presbítero José Grella, en Paraná, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal TNT Sports.

El equipo “Xeneize” cumple una campaña irregular en el torneo doméstico, con cinco victorias, la más reciente sobre Estudiantes (3-1) y cinco derrotas, es decir que obtuvo la mitad de los puntos en juego, en parte ocupado por la Copa Libertadores que terminó con la eliminación en octavos de final y luego el final del ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador. Para este compromiso, el “Negro” Ibarra pondrá en cancha la misma formación que superó al Pincha.

RIVER, EN PLENA LEVANTADA

River, en plena levantada, será local de Sarmiento de Junín, que se juega la permanencia. El partido se pondrá en marcha a las 20.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de ESPN Premium.

De cara al partido, Marcelo Gallardo recibió dos buenas noticias: se recuperaron el central chileno Paulo Díaz -sinovitis en su cadera- y el delantero Matías Suárez -desgarro en el isquiotibial derecho-, y los dos concentraron, aunque es probable que vayan al banco.

El que no corrió la misma suerte fue el mediapunta Esequiel Barco, quien padeció una sobrecarga muscular en la práctica del último viernes y será preservado.

Otra reaparición será la del mediocampista experimentado Enzo Pérez, de 36 años, una pieza fundamental en el andar del equipo, que se perdió las últimas presentaciones por un desgarro y reemplazará a Bruno Zuculini.

La jornada tendrá además otros tres partidos: Platense vs. Barracas Central; Lanús (debuta Kudelka como DT) vs. Aldosivi y Racing vs. Tigre.