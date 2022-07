Expectativas de cómo reaccionarán los mercados: dólar y bonos en la mira

La cotización del dólar y la evolución de los bonos CER serán hoy los primeros indicios de la reacción de los inversores, más allá del feriado del 4 de julio en Estados Unidos, sobre el nuevo equipo económico.

Se trata de modificaciones clave y contrarreloj, ya que este lunes el impacto se podrá medir en los mercados financieros, con el dólar blue o informal en primer lugar, que inicia la semana en $239, máximo histórico nominal.

Un adelanto de lo que puede suceder hoy se evidenció en el único mercado para acceder a los dólares abierto el fin de semana mediante criptomonedas (se negoció entre $270 y $300).

La principal clave en la reacción de los mercados es con cuanto apoyo político llega Silvina Katakis, sucesora de Guzmán en Economía. Las expectativas -ya sean buenas o malas- que haya con la nueva ministra serán fundamentales para determinar lo que sucederá con el dólar, aseguraban anoche operadores. Le pasaría factura por la tardanza en la designación.

Opinaban que “un nombre que genere confianza en los mercados puede ser sinónimo de tiempo para poder pilotear la crisis económica que vive el país, ahorcado por la alta inflación y un dólar blue que aumentó más de $30 pesos en poco tiempo”.

Desde la Casa Rosada, a pesar de los tironeos políticos, aseguraban que la política económica se “mantendrá inalterable” y trascendió que el jefe de Estado ratificaría la permanencia del titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, a cargo de las regulaciones cambiarias.

El mercado informal, ilegal, al que el Gobierno suele definir como muy acotado y generador de operaciones de “golpe de mercado” con un puñado de billetes, está en el centro de la atención: opera en nivel récord de $239, que marcó el martes 28 de junio y mantuvo en el resto de la semana. El dólar blue subió $13 en la última semana y acumula un alza de $31 desde comienzos de 2022.

Mientras, el dólar solidario o ahorro comenzó el mes con una alta demanda en el inicio de la renovación del cupo de U$S 200.

La brecha que separa al blue con el dólar solidario ($25), renovó la demanda de los ahorristas por tratar de acceder al cupo de U$S200 mensuales por persona para hacerse a través de los bancos del oficial más los impuestos que lo encarecen 65 por ciento.

El viernes, con la renovación del cupo, hubo “colas virtuales” en las páginas web de los bancos para tramitar la compra del dólar oficial. En las entidades financieras no descartan que la demanda se profundice desde hoy.

El dólar oficial, por su parte, inicia la semana en $130,25. Acumuló un aumento de 3,8% en junio y un alza de 20,7% en el primer semestre.

Los dólares financieros, el MEP y el CCL, no tendrán grandes operaciones por el feriado en Estados Unidos: se celebra el Día de la Independencia y por eso no habrá operaciones en la Bolsa de Nueva York, con lo que no habrá cotización de los bonos argentinos en el exterior y por ende tampoco referencia para el dólar contado con liquidación (CCL), que terminó la semana previa en $252.

En cuanto al dólar MEP, que cotiza a $248, el impacto del ruido político estará acotado también por la falta de referencia externa.

Se sabe que, lo que pase con el dólar en el inicio de la semana tendrá su correlato en los precios y los índices de una inflación que ya viene en niveles más que altos y que para los analistas superará sin dificultades el 70 por ciento anual.

dólar bitcoin

Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo y que está activa 24 (horas) x 7(días) fue donde se siguió la cotización de lo que se conoce como “dólar bitcoin”, frente a la renuncia de Martín Guzmán el sábado, fuera del día y horario de los mercados.

Los vendedores ofrecieron el USDT (el equivalente a un dólar) a un promedio de 270 pesos, unos 30 pesos más que el cierre del blue el viernes, con quien suele compitir en precios. Algunos llegaron a ofrecerlo anoche hasta 300 pesos.