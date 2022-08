“La figura es el equipo”

Brahian Alemán jugó un partido completo en Santa Fe. Con brillo para jugar, desde su zurda nacieron ambos goles triperos. Y a la hora de combatir, fue una de las banderas del equipo que con dientes apretados defendió la ventaja en tierras tatengues.

Néstor Gorosito, el gran hacedor de este equipo que se fortalece desde las convicciones, lo definió como “el alma y el corazón del equipo”. Y con mayor o menor lucimiento personal, siempre el uruguayo demuestra que está en la primera línea de las trincheras mens sana.

Para el capitán de Gimnasia, el brillo en la actuación individual para, al menos hoy, a un segundo plano, ya que según sus palabras “siempre lo importante es que el equipo ande bien, que rinda. Cuando se gana, lo personal se ve un poquito más. Hoy el equipo es la gran figura”.

El Lobo logró dejar atrás a un rival muy complicado. Unión, irregular y discontinuo, es un equipo intenso con buenas individualidades, que había sido tema en la intimidad de la preparación del partido en Abasto. “Sabíamos desde el principio que iba a ser un partido difícil. Unión es un rival que mete, que tiene juego directo, todo eso en una cancha complicada”, dijo el mediocampista.

Ahí, a la hora de encarar el juego, entró a tallar una de las virtudes de este equipo de Gorosito, la unión del grupo que se transmite al campo de juego. “Si estábamos todos juntos, hacíamos un equipo corto y ganábamos la segunda pelota podíamos llevar el partido adelante. Por suerte se dio”, manifestó Alemán tras la victoria ante otro de los rivales que está en tre los primeros diez equipos de la tabla. Hasta ahora, Gimnasia ha jugado con todos ellos salvo Argentinos Juniors, quien se encuentra en la tercera colocación.

Brahian Alemán se mostró “contento con el nivel del equipo”, que se desdobla entre el juego y el despliegue defensivo. “Cuando intentamos tenemos buen juego, buen pie. A veces nos excedemos un poco en los pelotazos, pero cuando intentamos jugar y las cosas salen bien hacemos dos o tres toques y llegamos al arco”, desarrolló el volante tripero apuntando al juego asociado del equipo.

A la vez, Alemán profundizó en el aspecto combativo del equipo, pilar del sistema defensivo de este Gimnasia que pasó de los “rapiditos” que atacaban el espacio a esta estructura basada en la solidez de los cuatro del fondo pero que tiene en Franco Soldano y Brahian Alemán a los primeros defensores. “Hay que meter, el fútbol es así. Lamentablemente no te da respiro, si querés parar la pelota ya tenés dos arriba. Hay que meter, hay que luchar y estamos preparados para eso también”, puntualizó.

Gimnasia juega cuando puede y corre siempre. Por el camino difícil -la eliminación en Chaco- todos entendieron que si el conjunto no funciona al 100% estarán más cerca de perder que de ganar. Luego de esa derrota, la imagen ante Vélez fue otra. Y ni hablar en el “15 de Abril”. “Estamos muy contentos porque con Unión se hicieron ambas cosas de la mejor manera, se jugó y se luchó”, señaló Alemán, quien le brindó importancia a lo que Gimnasia mostró “en Santa Fe y en los partidos anteriores”.

El jueves, el Tripero superó una prueba difícil, por el rival en sí mismo y por haber perdido en el primer tiempo a dos titulares por lesión, Germán Guiffrey y Ramón Sosa. “Tuvimos dos bajas importantes en el primer tiempo, pero se demuestra el trabajo de los chicos que no vienen jugando mucho, que están a la orden entrenando al 100”, expresó el 10, quien se mostró muy conforme con el ingreso de los juveniles al primer equipo. “Hoy lo demostraron una vez más, así que estoy contentos por ellos y orgulloso por el equipo”, agregó.

Gimnasia terminó el último partido con Gonzalo González y Tomás Muro en cancha, además de de las titularidades de Guillermo Enrique y Matías Miranda. Además, hay que agregar a Lautaro Chávez, Benjamín Domínguez que vienen ingresando o a juveniles que viene metiendo banco de suplentes: Tomás Durso, Matías Bazzi, Ignacio Miramón y Alan Lescano. Para Alemán “son chicos que se la bancan, lo vienen demostrando” , por lo cual “estamos muy contentos con ellos”.

Al respecto agregó que los suplentes “están todos preparados. Venimos entrenando muy bien, los que no tienen muchos minutos lo vienen haciendo bien en la semana. Demostraron que están a la orden y están preparados para hacerlo de la mejor manera. Cualquiera puede jugar”.

A esos juveniles, los futbolistas de mayor experiencia como él están para guiarlos. “Hay que ayudarlos y alentarlos, hablarles, aconsejarlos. Son jugadores que escuchan y tienen ganas de aprender y llegar lejos, con hambre. Hay que enseñarles y demostrarles que se puede, que siempre hay más”, fue el mensaje de quien además de portar la cinta es uno de los más experimentados del plantel albiazul.

Alemán será otra de las bajas sensibles para el juego frente a Aldosivi (además de los lesionados Ramírez, Sosa y Guiffrey), ya que llegó a la quinta amarilla acumulada en el certamen. A diferencia de torneos pasados, esta no fue una tarjeta buscada: “Fue parte del juego. Venía zafando y lamentablemente no pude zafar con Unión. Me pierdo un partido de local, un partido lindo. Pero también es un poquito de descanso, ya que venimos con mucho rodaje y va a servir”.

Gimnasia le descontó dos unidades a Atlético Tucumán y quedó segundo a apenas un punto del líder. Al mismo tiempo, está también segundo en la tabla anual, esa que hoy lo depositaría en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Es la gran meta trazada por el cuerpo técnico y los jugadores. “Nos propusimos desde un principio un objetivo que es entrar a una copa internacional. Hoy estamos adentro y la vamos a defender a muerte”, dijo el uruguayo.

Aunque, obviamente, los hinchas viven con intensidad este presente del equipo y si bien saben que falta medio torneo, miran de reojo la tabla con el Lobo como escolta. Ese mismo entusiasmo lo tienen los protagonistas, pero con cautela, con los pies permanentemente sobre la tierra. “Después si toca pelear por otras cosas bienvenido sea pero nuestro objetivo es ese, volver después de varios años a una competición internacional”, finalizó Brahian Alemán, el alma del equipo tripero que está llevando adelante una campaña espectacular. Imposible para el triperío no ilusionarse.

