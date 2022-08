La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el inicio de la fecha 15 del campeonato argentino, con Colón recibiendo en Santa Fe a Tigre y Huracán, en Parque Patricios, enfrentándose a Newells. Además habrá varios partidos interesantes en las ligas europeas y mucha acción en tenis, rugby y boxeo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

18:00 Colón vs Tigre TNT SPORTS

20:30 Huracán vs Newell's ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Tottenham vs Wolverhampton STAR +

11:00 Crystal Palace vs Aston Villa STAR + / ESPN

11:00 Everton vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Leicester City vs Southampton STAR +

11:00 Fulham vs Brentford STAR +

13:30 Bournemouth vs Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Werder Bremen STAR +

10:30 Stuttgart vs SC Friburgo STAR +

10:30 Bayern Leverkusen vs Hoffenheim ESPN 2/STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Schalke 04 STAR +

10:30 Augsburgo vs Mainz 05

13:30 Union Berlín vs RB Leipzig STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Mónaco vs Lens STAR +

16:00 Olympique de Marsella vs Nantes STAR +

SERIE A

13:30 Torino vs Lazio ESPN 2/STAR +

13:30 Udinese vs Salernitana STAR +

15:35 Sassuolo vs Lecce STAR +

15:45 Inter vs Spezia STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Osasuna vs Cádiz DIRECTV SPORTS 2 / 1612

14:30 Real Mallorca vs Real Betis STAR +

17:00 Celta de Vigo vs Real Madrid DIRECTV SPORTS/STAR +

ATP MASTERS 1000 - CINCINNATI

16:00 Semifinal 1 ESPN 2/STAR +

19:00 Semifinal 2 ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

14:10 Gimnasia de Mendoza vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

15:00 Riestra vs Agropecuario

15:00 Deportivo Madryn vs Nueva Chicago

15:00 Flandria vs Independiente Rivadavia

15:45 San Martín S.J. vs Guillermo Brown

19:05 Temperley vs Quilmes TYC SPORTS

20:10 All Boys vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Fénix vs Argentino de Quilmes

15:30 San Miguel vs Acassuso

15:30 Deportivo Armenio vs Colegiales

15:30 Dock Sud vs Deportivo Merlo

15:30 UAI Urquiza vs Talleres (RE)

15:30 Villa San Carlos vs Defensores Unidos

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Micaela Luján vs Irma García TYC SPORTS/ESPN KNOCKOUT

21:00 Omar Figueroa vs Sergey Lipinets ESPN 3/STAR +

WRC

06:00 SS10 ESPN 3

MOTO GP AUSTRIA

09:00 Clasificación ESPN 2

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Racing vs Ferro DEPORTV

13:00 SAT vs Independiente DEPORTV

14:00 Deportivo Español vs Huracán TV PUBLICA

VOLEY: MEMORIAL OF HUBERT WAGNER

11:00 Argentina vs Irán

GOLF: BMW CHAMPIONSHIP

13:00 Tercera ronda ESPN 3/STAR +

URBA TOP 13

15:30 San Luis vs CUBA ESPN Extra

PRIMERA C

15:30 Berazategui vs Central Córdoba

15:30 San Martín de Burzaco vs El Porvenir

18:00 Real Pilar vs Leandro N. Alem

20:00 Laferrere vs Liniers

UFC 278

23:00 Kamaru Usman vs Leon Edward/ STAR +

TÍTULO CONTINENTAL MINI MOSCA WBA

23:00 CARLOS CAÑIZALES vs. ARMANDO TORRES Space