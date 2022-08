La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá a los dos equipos platenses en acción: primero lo hará Gimnasia, enfrentándose a Sarmiento en Junín, y luego Estudiantes hará lo propio frente a Patronato. Además, Independiente choca frente a Vélez y Boca recibe al puntero Atlético Tucumán. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Sarmiento vs Gimnasia TNT SPORTS

13:00 Barracas Central vs Colón ESPN Premium

15:30 Independiente vs Vélez TNT SPORTS

18:00 Boca vs Atlético Tucumán ESPN Premium

20:30 Unión vs Aldosivi TNT SPORTS

20:30 Estudiantes vs Patronato ESPN/ ESPN Premium/TV PUBLICA

PREMIER LEAGUE

10:00 Aston Villa vs West Ham ESPN 2/STAR +

10:00 Wolverhampton vs Newcastle STAR +

12:30 Nottingham Forest vs Tottenham STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

10:00 Niza vs Olympique de Marsella STAR + / ESPN

12:05 Reims vs Olympique de Lyon STAR +

15:45 PSG vs Mónaco STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

12:30 Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt ESPN 2/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Getafe vs Villarreal ESPN Extra/STAR +

14:30 Barcelona vs Real Valladolid DIRECTV/ STAR +

17:00 RCD Espanyol vs Real Madrid ESPN 2/STAR +

SERIE A

13:30 Hellas Verona vs Atalanta STAR +

15:45 Fiorentina vs Nápoli STAR +

15:45 Lecce vs Empoli ESPN Extra

PRIMERA NACIONAL

13:35 Almagro vs Alvarado TYC SPORTS

15:00 Guillermo Brown vs Chaco For Ever

16:00 Independiente Rivadavia vs Temperley

19:30 Atlético Rafaela vs San Martín S.J

PRIMERA "B"

15:30 J.J Urquiza vs Fénix

F1 - GP DE BÉLGICA

10:00 Carrera FOX SPORTS/ STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Estudiantes BA vs El Porvenir DEPORTV

13:10 Huracán vs Defensores de Belgrano TV PUBLICA

13:10 Gimnasia vs River DEPORTV

PRIMERA C

15:30 Liniers vs Puerto Nuevo

15:30 Claypole vs Victoriano Arenas

19:05 Midland vs Argentino de Merlo DIRECTV SPORTS / 1610