Un partido lleno de errores arbitrales en Junín y Ezeiza

Si el VAR se utilizaba bien en Junín Gimnasia se podría haber traído un triunfo resonante en su visita a Sarmiento, siempre y cuando Brahian Alemán acertaba el penal que Pablo Echavarría debió cobrarle a su favor en el minuto 52 de Andhuesa sobre Franco Soldano.

Todo sucedió cuando el capitán del Lobo se escapó por la izquierda, en el peor momento de su equipo que esperaba a gritos el final del encuentro bancando el cero con un jugador menos. Tiró el centro, quirúrgico al segundo palo por donde ingresaba el exBoca y Unión. Por allí apareció el defensor de Sarmiento, que nunca levantó la vista y siempre miró la pelota. Antes de rechazarla le pegó tremenda patada al delantero, que cayó al suelo y reclamó la sanción. El árbitro no vio nada porque estaba lejos y el asistente tampoco. Puede ser que ambos no la hayan visto. Pero llamó la atención que desde Ezeiza no le avisaran al árbitro de revisar la jugada. Rápidamente dejaron pasar la acción e incluso por tele el comentarista avisó “no anda el VAR”. Sin dudas, la gran polémica de la tarde.

Luego el propio Echavarría vio las imágenes y confesó que era penal. Al menos eso es lo que dijo Rodrigo Rey en rueda de prensa que lo aseguró el árbitro.

Así como como se afirma que si el VAR se utilizaba bien el Lobo podía ganarlo, hay que decir que sin VAR lo iba a perder casi con seguridad, porque cuando Luciano Gondou marcó el 1-0 a falta de 10 minutos nadie había percibido que estaba un centímetro adelantado, ni el asistente y mucho menos el árbitro, que marcó la mitad de cancha. Pero el VAR frenó la reanudación y revisó mil veces la jugada y, aunque con una cámara no apta para medirla, trazó una línea que mostraba al delantero local unos centímetros adelantado. Fue una muestra que la tecnología da y quita de acuerdo a la decisión de un ser humano. Zafó el equipo de Gorosito en esa jugada, como unas semanas atrás le había sucedido en Liniers ante Vélez y un gol anulado por una milimétrica posición adelantada de Pratto.

Otro error humano fue la expulsión de Eric Ramírez. En primera instancia Echavarría le mostró la amarilla y luego cuando le avisaron desde Ezeiza que la volviese a mirar, le sacó la roja directa. En realidad hay un movimiento inapropiado del jugador de Gimnasia pero sin la más clara intención de propinarle un golpe. Ni siquiera era amarilla. Sonó a compensación.

Echavarría, por su parte, se equivocó al perdonarle la vida a Guillermo Enrique que amonestado entró con violencia a un jugador de Sarmiento. Luego hizo lo mismo con el Pata Castro en dos oportunidades hasta que Damonte lo sacó.