Cinthia Fernández habló de la salud de su hija y afirmó que la atención en el Hospital en Punta Cana "fue paupérrima"

La modelo Cinthia Fernández se mostró en un video y habló luego de lo que fueron días agitados por la internación de su hija Francesca, quien recién ahora está disfrutando con sus hermanas Bella y Charis, de unas vacaciones en Punta Cana regaladas por su mamá por el pasado "Día del Niño".

Entre varias historias de su cuenta personal de Instagram, relató los momentos que le tocó atravesar y aclaró también quien se hizo cargo de la internación en el lugar:

"Quería tomarme un momentito para charlar con ustedes. Primero decirles gracias familiares, amigos, a todos. No quise responder los mensajes. No les voy a mentir. Estuve pendiente de mi gorda. Tuvimos unos días muy feos en la clínica. Lo que nos pasó fue muy, muy feo, más de lo que se vio y cuando llegamos al hotel la flaca se tuvo que recuperar y también quiero disfrutar, sinceramente”, narró la panelista de "Momento D", ante mas de 6 millones de seguidores que ven sus publicaciones.

A su vez, sobre la decisión de contratar la asistencia al viajero, remarcó: "Hay una cosa que quiero charlar y no quiero que se confunda. Les voy a decir, sinceramente, esto yo lo pagué. Siento hacer esto porque en gran parte salvó la vida de mi nena. Mi mejor amiga había viajado a Estados Unidos y los contrató a ellos y me dijo ‘contratalos que son re copados´. Los contraté, feliz de pagarlo y me chupa un huevo haberlo pagado. Quiero hacerles la publicidad como un gesto mío porque lo que le taladraron la cabeza al centro médico Punta Cana, cuya atención fue paupérrima".

Por último, comentó sobre el estado actual de su hija y cómo fue la atención en el hospital: "Le colocaron mal una vía, la venita de mi hija no la aceptó, claramente la rechazó, fue una hinchazón, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal”.