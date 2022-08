Residuos urbanos: entre contenedores que no dan abasto y cestos saturados

El sistema de contenedores genera quejas en algunos barrios donde se implementó esa variante de recolección de basura; en tanto, continúa la confusión y los consecuentes reclamos de los frentistas por las multas que aplica el Municipio a consorcios de edificios y viviendas unifamiliares que no disponen de ese servicio, deben dejar las bolsas de residuos en los cestos de la vía pública y no lo hacen en el horario de 19 a 20, como está dispuesto.

El algunas cuadras céntricas los vecinos aseguran que la cantidad de contenedores instalados es insuficiente para el volumen de residuos que producen las familias que los utilizan, pues hay días en que los recipientes rebasan y algunas bolsas terminan en el suelo, lo que sucede, se aclaró, no porque deje de pasar el camión recolector cada 24 horas sino debido a que el depósito se repleta antes de que se cumpla el servicio. Esos reclamos se escucharon en 9 entre 44 y 45 y en 18 entre 47 y 48, dos zonas intensamente pobladas y con un número considerable de edificios de alto.

La dotación con los primeros contenedores se inauguró en la Ciudad hace tres años en un sector por entonces todavía bastante restringido de la zona céntrica: ahora el sistema se ve ampliado, pues se disponen de containers en las cuadras comprendidas entre las avenidas 44 y 60 y la calle 6 y la avenida 19; 528 bis a 531 y de 2 a 4; 4 a 6 de 50 a 54; y 137 entre las avenidas 60 y 66.

Por otra parte, surgen conflictos en las zonas donde no existe ese sistema. Hace unas semanas, la Cámara de Administradores de Consorcios manifestó el malestar de los propietarios de edificios que fueron infraccionados por sacar los residuos domiciliarios fuera de la franja horaria establecida. Esa situación se da no en las cuadras con el plan de contenerización, sino en aquellas donde ese esquema de recolección de desechos no llegó todavía y se mantiene la modalidad del retiro de las bolsas de los cestos ubicados en las veredas. En esos casos, la mayor parte de las objeciones vecinales se centran en que los frentistas no pueden controlar a quienes desde otros lugares arrojan ahí sus residuos.

La medida de la Comuna de aplicar sanciones a los vecinos se mantiene. “Siguen multando porque la intención del Municipio es que la basura se saque en el horario de 19 a 20 donde no hay contenedores. Y en donde los hay si se saca a la vereda se multa al frentista que la sacó, ya sea consorcio o particular”, indicó el vicepresidente de la Cámara de Administradores de Consorcios, Ariel Copari.

A raíz de la cantidad de multas recibidas en diferentes consorcios, la entidad platense que reúne a los administradores de edificios mantuvo encuentros con funcionarios municipales a quienes se le planteó la preocupación por las faltas sancionadas. Según se señaló desde la Comuna, se les explicó, al igual que a representantes del sindicato de encargados de edificios , que se debe concientizar a los vecinos para “poder evitar las actas”.

La Comuna también ha detectado canastos recargados de bolsas y desperdicios en zonas con contenedores. “Muchas veces nos encontramos con actitudes de los frentistas que no son las que se esperan, porque hay quienes dejan los residuos fuera de los contenedores o los siguen disponiendo sobre los cestos de los edificios cuando tienen contenedores enfrente y por no cruzar la calle hacen eso”, precisaron fuentes comunales.

En ese sentido, las mismas fuentes subrayaron que “es clave una mayor responsabilidad individual para que también los vecinos se involucren y sean parte de estos cambios que permiten una mejora muy importante para una ciudad que sufrió una trágica inundación y que producto de los desechos arrojados en la vía pública se tapan desagües pluviales y boca de tormentas”.

Un fenómeno que se viene advirtiendo y que se vincula justamente al hábito de algunos frentistas de depositar la basura en los cestos cuando a pocos metros se ubicó un contenedor es que en muchas cuadras céntricas, para combatir esas acciones, los mismos vecinos despejaron la vía pública de los canastos, sobre todo de aquellos comunitarios pertenecientes a edificios con varios departamentos cuya capacidad permite recargarlos.

Semanas atrás, decenas de consorcios fueron multados al detectar la Municipalidad casos de encargados o vecinos que sacaban la basura de los edificios fuera del horario permitido.

En esa oportunidad, la Cámara de Administradores explicó que muchas viviendas multifamiliares no cuentan con la labor de porteros que trabajen hasta las 19 para cumplir con el retiro y depósito de las bolsas de basura. También ocurre que hay conjuntos de departamentos que directamente no tienen encargado y que sólo cuentan con la prestación de empresas que ofrecen personal de limpieza.

Según datos de la Comuna, en la actualidad hay contenedores distribuidos en 750 cuadras. “En los casos en los que vio que había mayor demanda de disposición de residuos se reforzó con más presencia de contenedores”, puntualizaron las fuentes municipales.

