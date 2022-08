VIDEO. Así cayó el rayo a metros de la Casa Blanca: 4 personas sufrieron graves heridas

Cuatro personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico tras recibir el impacto de un rayo que cayó ayer en las cercanías de la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos en Washington.

En una rueda de prensa, el portavoz del cuerpo de bomberos de la capital estadounidense, Vito Maggiolo, explicó que dos mujeres y dos hombres adultos recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital en estado crítico tras recibir el "aparente impacto" de un rayo.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq