“Hacía muchos años que esperaba este momento: debutar con esta camiseta”

Vino por seis meses a Estudiantes para cumplir un objetivo anteriormente frustrado: debutar en el primer equipo. Nehuén Paz, en el meritorio empate logrado por el Pincha en Brasil ante Athletico Paranaense, lo consiguió. A falta de 20 minutos recibió la orden de Ricardo Zielinski, ya que por la cercanía de la expulsión Zuqui tuvo que dejar la cancha y Jorge Morel adelantarse al mediocampo. Así pudo cerrar un círculo en el club donde había más cerca de jugar su primer partido como profesional. En el segundo subsuelo del Arena da baixada, el defensor zurdo que llegó desde la Universidad Católica de Chile habló con nuestro medio y contó sus sensaciones, colectivas e individuales.

-¿Qué sentiste en el debut con la camiseta de Estudiantes?

-Principalmente estoy muy contento con el partido que hizo el equipo y al mismo tiempo por mi debut acá en este Club. Era algo que estaba esperando desde 2011 cuando me tocó estar por primera vez. Para mí es un sueño cumplido. Volviendo al partido fue muy importante lo que hizo el equipo, porque lo sufrió, lo luchó, por momentos jugó y tuvimos las posibilidades para poder llevarnos algo más. Lo bueno es que la llave está abierta y ahora tratar de hacer el mejor partido en casa para poder clasificar a semifinales de la Copa Libertadores.

-¿Cómo fue ingresar en un partido tan complicado con tan pocos entrenamientos con tus compañeros?

-Sabía que era algo que podía pasar. Obviamente todos los chicos que estamos acá estamos pendientes de eso y preparados para meternos a jugar. Cuando llegué hablé con el Ruso (Zielinski) y le dije que estaba para jugar si me necesitaba. Así que cuando él y el equipo me necesitaron me metí a la cancha y traté de hacer lo mejor posible. El empate es bueno, la llave está abierta y ahora en casa esperemos poder dar el otro paso que nos falta para seguir avanzando.

-¿Qué te pidió puntualmente el entrenador cuando te mandó a la cancha?

-Que trate de ayudar al equipo para que siga todo igual. El Paragua (Morel) pasaba al medio porque Fernando (Zuqui) estaba con una amarilla. Me dijo que trate de sacar lo más posible al equipo del fondo, para ser más compactos. Además, por supuesto, hacer lo necesario para mantrener el cero en nuestro arco.

-¿Cómo viste la jugada del gol anulado a Paranaense? Desde afuera se veía cómo Andújar les decía que se queden tranquilos que era off side...

-Hablábamos recién en el vestuario con Marian (Andújar). Él vio claramente que cuando sale el rebote el jugador de ellos estaba adelantado. Pero de todos modos había que esperar la decisión del VAR y del árbitro. Por suerte era así y el partido terminó de esta manera.

-El VAR le puso más épica a este resultado positivo de por sí...

-Sí, la verdad que sí. En estos momentos de VAR se sufre. Cuando es en contra rezás por dentro para que te den la razón. Por suerte esta vez cayó para nuestro lado y nos llevamos un resultado positivo para La Plata. Ahora tenemos que revalidad esta actuación para completar el objetivo.