Inmigrantes: cómo mantener vivas sus tradiciones

Desde 1977, cada septiembre se festeja en Berisso la “Fiesta Provincial del Inmigrante”, una celebración popular en la que participan representantes de todas las colectividades que se asentaron en la Región en busca de un porvenir. Con una colorida diversidad cada grupo recrea danzas, músicas y platos típicos para mostrar la cultura de sus raíces, una rica herencia que trasciende en la historia local y en las nuevas generaciones.

La Asociación de Entidades Extranjeras es el principal coordinador de las actividades que llevan adelante los descendientes de esos inmigrantes y EL DIA dialogó con algunos de ellos para saber qué es lo que mantiene viva tradiciones de otros tiempos.

Erika Hovinga Cipollone es integrante de la colectividad irlandesa, pero también recibió una fuerte herencia de sangre italiana a través de sus abuelos maternos. Ella confiesa que su familia le inculcó el amor por las raíces y eso la llevó a apasionarse por la Fiesta del Inmigrante.

“Desde chica crecí cerca de mi `nono` que vino de Italia y aunque a mi ascendente irlandesa paterna no la conocí, pertenezco a esa colectividad; nosotros tratamos de mantener viva las cosas que ni siquiera vimos con nuestros propios ojos”, afirma Erika que es parte del ballet de ese grupo y del de intercolectividades.

Ella, al igual que decenas de adolescentes y adultos que trabajan en las colectividades y son parte de los ballets, lo hace sin cobrar, solo por el hecho de estar en un espacio que la remite a su pasado familiar, explican.

La colectividad Irlandesa San Patricio fue creada el 8 de agosto de 1991, es una de las más jóvenes y aunque cuenta con pocos miembros, está organizada para mantener la sede y garantizar su participación en diferentes eventos.

“Asistimos a distintos lugares para dar a conocer la cultura de nuestros antepasados, pero también se sumó gente que, aunque no tiene el ascendente, se siente afín a las costumbres y tradiciones de Irlanda”, dice la joven y menciona que desde hace unos años ya no es requisito tener ascendente sanguíneo para ser representante cultural de un país y participar de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

Cada septiembre Erika disfruta de la Fiesta del Inmigrante y asegura que cuando termina, al igual que las compañeras y compañeros de otras colectividades, empieza a pensar y trabajar para la del año siguiente.

EMBAJADORA PROVINCIAL

Un amor parecido expresa Irina Oslovsky, de la colectividad Belarusa. Ella tiene la responsabilidad de ser la embajadora provincial de la Fiesta hasta el próximo 8 de octubre cuando se vote su reemplazo.

Sus abuelos rusos fueron socios fundadores de esa colectividad y a través de su padre heredó la sangre belarusa. Desde los 4 años participa del conjunto Chaika que hace danzas rusas y belarusas.

“Hubo un tiempo en el que no bailé, pero siempre participé como espectadora o como organizadora”, explica.

Alcanzar el nivel de excelencia que tiene ese cuerpo de baile es fruto del talento de sus miembros, pero también de la rigurosidad de los ensayos de 4 horas que tienen cada sábado durante todo el año. Además cuando se aproxima la fecha de la Fiesta le agregan otros encuentros semanales.

“La nuestra es una colectividad chica, solo portamos la bandera Belarús y siempre fomentamos la cultura, la gastronomía, vestimenta y costumbres. En marzo pasado viajé invitada por la embajada en el marco del programa “belarusos por el mundo” y conocí los pueblos de mis abuelos”, agrega emocionada.

El disfrute que comparten las colectividades mantiene viva a la celebración

Si Irina ya tenía un gran compromiso con sus raíces, acercarse a esos pueblos que viven de las cosechas y del ganado le presentó una escena similar a la que le relataban sus abuelos.

“Sentir aromas de comidas que hacía mi abuela, como los pepinos en vinagre, pero en el lugar dónde aprendió a hacerlos fue muy emocionante”, apunta.

En ese pequeño país, que es poco más grande que la provincia de Tucumán, Irina se cruzó con mujeres que vestían camisas bordadas a mano y pañuelos en la cabeza, similar a los que usa cuando se realiza el desembarco simbólico en las costas de Berisso.

“Mantener lo más intacta posible y viva la memoria de los abuelos es el mejor homenaje que le podemos hacer”, resume.

VÍNCULOS

Los abuelos de Juan Kalvelis eran lituanos y él es miembro de esa colectividad en la que también se conocieron sus padres al bailar las danzas típicas.

“Papá participó del grupo de baile que se formó en 1971, faltaban hombres y él se sumó”, aclara.

La colectividad lituana ya cumplió 113 años y desde su temprana adolescencia Juan se sumó al cuerpo de baile. Luego ingresó al grupo Nemunas y en 2004 tuvo la posibilidad de viajar a Alemania y vivir un año allí para aprender el idioma lituano.

“El idioma es el puente que me une a Lituania, me da un vínculo directo con los lituanos que viven en el exterior y me permite acceder a las noticias”, señala Kalvelis que, como representante de Sudamérica, es parte de la comisión que representa el Parlamento de la comunidad lituana en el exterior.

Él asegura que la danza es la pasión que une y motiva a los jóvenes para acercarse a las expresiones culturales de sus antepasados. Antes se exhibían obras de teatro en idioma original y había presentaciones de coros, pero con los años se fueron perdiendo.

En 2018 tuvo la oportunidad de presentarse en un festival de danza que se desarrolló en Lituania y ahora se entusiasma con el que se realizará en Berisso en diciembre próximo cuando haya cuerpos de baile lituano de distintos lugares del mundo.

“El canto y la danza son fundamentales en la cultura lituana”, apunta y explica que hasta en determinadas prendas de los trajes típicos como es la “juosta”, una especie de faja, se accede a la tradición y a la fuerte simbología que los une a la naturaleza y a una cultura milenaria con gran impronta del paganismo.

“En 1253 se adoptó el cristianismo, Lituania fue el último país en sumarse a esa religión y eso también se ve en las fajas”, detalla.

Con relación a la forma de ser que tienen los lituanos, Kalvelis asegura que se cree que son fríos, pero cuando se entra en su mundo suelen ser más abiertos y dados que los sudamericanos.

CONVIVENCIA MUY LEJOS DE CASA

Otro aspecto que da vigencia a esta popular celebración de Berisso es el disfrute que comparten las colectividades en ese vínculo tan natural que las une desde siempre y que, según menciona Ivana Cotcheff, de la colectividad Búlgara, esta en el ADN de la gente de su ciudad.

“Desde pequeños aprendemos a compartir con otras colectividades desde las comidas típicas hasta otros aspectos de las culturas”, asegura quien integra el conjunto de danzas típicas búlgaras Sedianka.

Pero, junto a Guadalupe Voutoff, presidenta de la Sociedad Cultural Búlgara “Iván Vazov”, aclara que también le dan importancia al aprendizaje del idioma búlgaro, algo que les permitió acceder a la literatura de ese país.

“En 2018 muchos viajamos a Bulgaria y conocimos otros aspectos de la cultura”, dice la joven quien junto a otros miembros de la colectividad también organiza la Fonda de Vazov en la que van a servir comidas balcánicas como kavarma, banitsas, baklava y kebapche.

POR LA PAZ

Eugenio Twerdyj, presidente de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, cuenta que participa de la Fiesta casi desde los orígenes y se gratifica al ser uno de los testigos de la magnitud que alcanzó con los años.

“La gente disfruta de los stands de las colectividades, de los espectáculos que se exhiben en el escenario, en nuestro caso es muy admirada la danza ucraniana por las acrobacias, la intensidad, el estado físico de los bailarines y el colorido de su vestimenta”, reseña.

También menciona que su colectividad se caracteriza por la excelencia de las comidas típicas como es el caso de los varenikes.

Entre los momentos esperados está el tradicional desfile en el que anticipa que se multiplicarán las banderas de Ucrania y se estrecharán las filas con el deseo de que se concrete la paz en ese país invadido por Rusia para que no haya más víctimas de la guerra.