Una batería de quejas vecinales en el barrio La Hermosura

Postes caídos, calles intransitables y amplias zonas de la plaza ganados por los cardales son algunos de los problemas que denunciaron los vecinos del Barrio La Hermosura, situado al sudeste de la Ciudad.

A través de una nota los vecinos consignaron que “el estado municipal no es capaz de dar respuesta siquiera ante situaciones de riesgo inminente y peligro para los más chicos”. Es que, según contaron, hace 10 días se cayeron dos postes de luz en la plaza, en el sector de las calles 641 y 131. A raíz de eso quedó sin servicio la mitad del espacio y aún hay cables colgando.

También se indicó que hay postes podridos a punto de caerse en la plaza, un lugar de alta circulación de niñas y niños.

“Cuando se cayeron los postes avisamos a Defensa Civil y a la Delegación comunal. Ese mismo día vinieron, cortaron los cables que pasaban por la hamacas y dejaron todo rodeado con cinta de peligro”, se explicó.

La gente de la zona quedó a la “espera de que Edelap terminara los arreglos vinculados a la energía eléctrica”, apuntaron en el barrio, donde también dijeron que “nadie volvió a la zona”.

“Como consecuencia no hay agua en la plaza porque depende de una bomba eléctrica, no hay luz en el salón de usos múltiples, se cortó el cable del servicio de WiFi gratuito que muchos jóvenes utilizan para poder hacer sus tareas escolares, porque no cuentan con internet en sus hogares, no podemos abrir la biblioteca, ni hacer los talleres”, se agregó.

Sin embargo, lo que más preocupa es que todas las personas que pasan por ese lugar están en riesgo permanente de que se caiga un poste o se corte un cable.

Se recordó que a principios de marzo pasado también hubo una movilización barrial para solicitar mejoras.

Preocupa el estado de las calles y la falta de iluminación en la principal zona de acceso

“En aquel momento el Municipio nos convocó y propuso realizar mesas de trabajo quincenales para dar respuesta a las diversas problemáticas planteadas”, se indicó. Pero solo tuvieron una mesa de trabajo a los 15 días y, dijeron, no participó ninguna autoridad con capacidad de tomar decisiones.

“Las veces que quisimos comunicarnos para poder avanzar en los compromisos que asumieron, no respondieron u omitieron los reclamos”, indicó María Eugenia, vecina de La Hermosura.

En La Hermosura los vecinos denunciaron los peligros que hay en la plaza

Se destacó que hay algunos trabajadores municipales con los cuales se pudo mantener un diálogo e intentaron dar respuestas a las inquietudes, pero con recursos muy escasos.

“Nuestra zona es semi rural, crecen cardos en toda la plaza si no hay mantenimiento y los chicos se lastiman”, agregaron.

Pablo, otro vecino del barrio, afirmó que en marzo se pidió la iluminación de la calle colectora. “Es un peligro, no ves una persona caminando a la noche, es una boca de lobo, y la ruta está a 10 metros, no hay carteles que señalicen”, apuntó.

Se comunicó que se arreglaron un par de luces, pero en la actualidad son más las que están rotas.

“Para nosotros es fundamental informar con preocupación los pocos o nulos conocimientos técnico/profesionales que tienen quienes se acercan, en situaciones límite, a querer resolver los problemas que tenemos”, se comentó.

LAS CALLES

El estado de las calles es otro factor de reclamo. La gente describió que “no dan más” y que, aunque en les dijeron que dejarían las máquinas trabajando hasta que todo el barrio fuera transitable, solo se avanzó en un 20 por ciento.

“Ni hablar de aquellas que nunca se tocaron, están mucho peor que en aquel entonces. Y ahora empieza la época de lluvias”, se lamentaron los vecinos.

Se anticipó que el próximo sábado querían celebrar el Día de la Primavera, pero no podrán hacerlo porque hay postes de luz caídos al lado de los juegos. “Es realmente angustiante tener que llamar por teléfono decenas de veces para que vengan a hacer lo que corresponde”, dijo una vecina.