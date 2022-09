Edward Snowden, quién filtró secretos de seguridad de Estados Unidos, recibió la ciudadanía rusa gracias a Putin

Vladimir Putin le concedió la ciudadanía rusa al ex contratista de seguridad, Edward Snowden. Este hombre había filtrado información secreta de Estados Unidos, por lo que debió radicarse en Rusia para escapar de la Justicia de su país de origen.

La ciudadanía llegó a través de un decreto firmado por el presidente ruso este 26 de septiembre. Además de él, hay otros 75 ciudadanos extranjeros también la recibieron.

Snowden vive en Rusia hace nueve años, cuando filtró información de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De inmediato, la Justicia estadounidense comenzó a buscarlo para dar con su paradero por filtrar documentos clasificados donde se da cuenta del mecanismo de vigilancia nacional.

Hace dos años se radicó oficialmente en Rusia y aseguró que pediría la ciudadanía siempre y cuando se le permitiera mantener la ciudadanía de su país natal. Su esposa, Lindsay Mills, con quien tuvo un hijo en la nación que lo recibió, también la solicitará.

Por otra parte, Vladimir Putin afirmó que el ex agente de seguridad no será llamado a combatir frente a Ucrania pese a tener la ciudadanía, ya que no tiene experiencia en el ejército local.