Cruces entre oficialistas y opositores tras la masiva marcha

El diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos) lamentó hoy que ningún dirigente opositor haya participado ayer de la masiva movilización a la Plaza de Mayo, convocada en "defensa de la democracia" y en repudio al atentado sufrido en la noche del jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Lamento que ayer no hubiera venido un dirigente opositor al mismo lugar donde nosotros supimos estar. Nosotros supimos estar cuando fue necesario, cuando a Alfonsín le peligraba la democracia", dijo Valdés esta mañana en declaraciones a CNN Radio y recordó que "en esa oportunidad también se convocó a un feriado y a la Plaza y yo tengo el orgullo de haber ido con (Antonio) Cafiero".

En tanto, el legislador remarcó que en el encuentro convocado por el presidente Alberto Fernández en la tarde de ayer en la Casa Rosada "hubo muchos dirigentes sociales, y empresarios que no tienen nada que ver con el Gobierno y nadie los agredió, muy por el contrario, porque de lo que se trataba era de firmar un documento contra el odio".

Se refirió de esa manera al encuentro que encabezó ayer el Presidente, con gobernadores, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos, convocados con el fin de "construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia" tras el atentado que sufrió Fernández de Kirchner.

Valdés remarcó que ayer fue "un día de reflexión" y consideró una "sabia decisión" del Gobierno haber dispuesto el feriado nacional para facilitar la movilización a la Plaza de Mayo y otros puntos del país.

El legislador se refirió también a la sesión especial convocada para este mediodía en la Cámara de Diputados: "No hay acuerdo todavía para que vayan todos los bloques a la sesión especial en el Congreso. Para el acuerdo (desde la oposición) quieren limitar los oradores que puedan exponer hoy: que del oficialismo puedan hablar tres personas, y me parece que no es justo, deberíamos hablar los que quieran", dijo.

La sesión especial se realizará al mediodía, luego de la reunión que los presidentes de bloque mantendrán en la comisión de Labor Parlamentaria, donde las bancadas opositoras terminarán de definir si asisten o no al recinto de sesiones.

Por su parte, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, cargó anoche contra el kirchnerismo por haber responsabilizado "a la oposición, la prensa y la justicia de ser cómplices o instigadores del ataque" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que esa acusación implica "aprovechar el atentado con oportunismo y cinismo".

A través de un hilo de Twitter, el funcionario porteño y primo de Mauricio Macri consideró "inaceptable" que "numerosos dirigentes oficialistas, incluido el presidente Alberto Fernández" plantearan que representantes de la oposición, de los medios y del Poder Judicial fueron de alguna manera "cómplices o instigadores" del episodio que sufrió la vicepresidenta.

"El kirchnerismo lamenta los 'discursos de odio' cuando han sido ellos mismos, especialmente desde el alegato del fiscal (Diego) Luciani, los que vienen hablando con odio, estigmatizando adversarios y estimulando a sus seguidores al ensañamiento y la venganza", manifestó Macri, y así vinculó el intento de magnicidio con el juicio oral de la causa 'Vialidad'.

Para el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, el kirchnerismo pretende "desmembrar y avasallar" la Corte Suprema, y agregó que "a través de voceros informales insinúa que se tomará revancha" contra el máximo tribunal.

"Eso no va a ocurrir. Se lo vamos a impedir", añadió sobre ese punto.

Además, sostuvo que el Gobierno del Frente de Todos "desde el primer momento" usó el intento de homicidio de la titular del Senado "para denunciar un ataque contra la democracia", lo que consideró "preocupante" e "irresponsable".

Con los mismos términos criticó "el feriado" que declaró el jefe de Estado a través de un DNU, como también la concentración realizada en el día de hoy en la Plaza de Mayo, que reunió a una multitud en el área céntrica de la CABA, porque en su opinión la marcha "agudizó las tensiones".

El exintendente de Vicente López inició la saga de tuits con un nuevo repudio personal al "gravísimo ataque de anoche contra la vicepresidenta" y escribió que "es un alivio saber que ella está bien", para finalmente concluir sus mensajes con una afirmación en la que se propuso distinguir dónde está "el pueblo" y dónde, a su entender, no.

"Al revés de lo que cree el kirchnerismo, ahí donde se marcha con caños y trapos no está el pueblo. Hoy el pueblo está en sus casas con la angustia de su economía y el miedo al fanatismo y la locura", diferenció.

Más críticas

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cuestionó hoy que la titular del PRO, Patricia Bullrich, se haya negado a "repudiar un intento de magnicidio" como fue el atentado que sufrió el jueves por la noche la vicepresidenta Cristina Fernández del Kirchner, y dijo que los sectores de la "ultraderecha" buscan "seguir alentando a la jauría".



"Discurso de odio no es crítica, ni siquiera insulto. Es profundamente ideológico: es el discurso de la ultraderecha. El discurso antidemocrático. El discurso que, como Patricia Bullrich, se niega a repudiar un intento de magnicidio porque quiere seguir alentando a la jauría", publicó Cerruti esta mañana desde su cuenta personal de Twitter.



La portavoz respondió de esta manera una publicación de Bullrich del jueves por la noche, en la que no repudió el atentado contra la Vicepresidenta, pero rechazó el feriado dispuesto por el presidente Alberto Fernández para el día de ayer, para facilitar la movilización en defensa de la democracia a la Plaza de Mayo y otros puntos del país.



"El Presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable", había publicado Bullrich.