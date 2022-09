El fin de semana de la novia de Sabag Montiel entre miedos, mentiras y un mensaje revelador

Las horas antes de ser detenida por la Policía, sospechada de haber participado del atentado contra Cristina Kirchner, fueron muy cambiantes para Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, acusado de ser quien gatilló el arma.

A pesar del vivo en Instagram en la que se mostraba relajada y tranquila, el fin de semana fue muy intenso. Arrancó la misma madrugada del viernes, horas después del ataque en el barrio porteño de Recoleta. Eran alrededor de las 5hs. de la mañana del viernes cuando Nicolás Carrizo recibió un mensaje de Uliarte: le respondió diciéndole que fuera donde estaban otros vendedores de copos de nieve, al igual que ella.

Estaba asustada y buscó refugio en el grupo que más se asemejaba a sus amigos. En el inmueble del barrio de Barracas todavía no terminaban de comprender lo que había sucedido. Ya estaban al tanto de lo que había pasado y habían visto las imágenes donde se veía a "Nando" disparando contra la vicepresidenta. "Nos preocupamos", reconocerían luego en Tribunales. No sólo porque el sospechoso era parte del grupo, sino también porque habían recibido amenazas.

Eso los impulsó a querer mostrarse. Primero intentaron con Crónica TV, pero no tuvieron respuesta favorable por la hora. Luego acordarían una entrevista con Telefé, donde contaron algunas cosas del grupo, como que Carrizo, por ser el dueño de la máquina con la que elaboraban los productos que luego comercializaban, era el "jefe". Allí contarían los de las amenazas, se defenderían diciendo que "no somos cómplices", desmentirían que los tatuajes tuvieran alguna connotación con el nazismo. "Nosotros nos vinculamos con una cierta amistad. Estábamos a full, laburando. Si hablamos de política no me acuerdo. Nosotros no tenemos nada que ver", afirmaría Carrizo.

A su lado estuvo Brenda, aunque se presentó como Ambar. En esa ocasión aseguró que se enteró del ataque "por la TV", que no había visto nunca el arma utilizada. Uliarte también contaría cómo conoció a Sabag Montiel. Las horas siguientes las pasaron todos juntos "para cuidarse".

Sin embargo, el sábado Uliarte se separaría del resto. Carrizo intentó contactarla, pero no pudo. Fue entonces cuando el hombre recibió un mensaje de una amiga de Uliarte que sería revelador: allí la joven le contaba que Uliarte le había contado que estaba orgullosa de lo que había hecho Sabag Montiel.

El domingo por la noche Uliarte sería detenida sospechada de haber intervenido en el ataque. Frente a ese escenario, Carrizo y el resto del grupo se presentó ante la Justicia, entregaron sus teléfonos celulares y declararon como testigos.