Por la falta de agua en La Plata, la Provincia anunció obras: a qué barrios beneficiarán

En medio de los reiterados reclamos de los vecinos platenses por la falta de gua en distintos barrios, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que invertirá más de 27,5 millones de pesos en dos perforaciones que beneficiarán a usuarios de Gonnet, en el marco de un plan que incluye unas 21 nuevas perforaciones para el Partido, y que una vez finalizadas, mejorarán el servicio de agua en seis zonas de La Plata.

Según informó hoy la compañía Absa, las nuevas obras, que ya se encuentran adjudicadas y prontas a iniciarse, forman parte de ese total de perforaciones para nuestra ciudad, con una inversión de $289.292.639.

En el caso de Gonnet, las obras serán ejecutadas por las empresas Soterra Ingeniería SRL y Aguas Corletti SRL, y están proyectadas para reforzar el servicio en las siguientes ubicaciones: 501 y 131; y 23 y 487.

En tanto, el resto de las perforaciones se llevarán a cabo en City Bell (467 y 17; 460 y 13c; y 476 y 31), Hernández y La Cumbre (27 y 508; y 132 y 514), Barrio Aeropuerto (610 y 30; 22 y 615; 604 y 116; 633 y 10; 637 y 7; 637 y 12; y 637 y 17), Parque Castelli (25 y 66), y Los Hornos (155 y 78; 153 y 64; 60 y 164; 161 y 74; 167 y 60; y 137 y 74).

Además se informó que también se incluye en los trabajos que se llevarán a cabo en La Plata la instalación de nuevas cañerías de red por un monto superior a los 207 millones de pesos, correspondientes a cierres de malla que permitirán mejorar el rendimiento de los tendidos de distribución, a la vez que reducen el impacto negativo de las intervenciones que se realizan sobre la red.

Estas perforaciones son parte del "Plan Verano" que el gobierno provincial impulsa en distintas localidades servidas por Absa, y cuya inversión total asciende a $1.969.983.032. Estos nuevos pozos de captación de agua en La Plata significan la instancia inicial para la mejora del servicio de agua en puntos claves de la Ciudad, según se informó.

Reclamos vecinales

Lo cierto es que los anuncios se realizan en medio de los contantes reclamos por la falta del suministro en distintos barrios platenses. Tal como viene informando EL DIA, mientras que el Municipio declaró el Nivel de Atención de Riesgo “Amarillo” debido a las continuas altas temperaturas que prevalecen en la Región y aconsejó al mismo tiempo a la población refrescarse e hidratarse para no sufrir golpes de calor, una incontable cantidad de hogares no reciben agua o, en el mejor de los casos, con muy baja presión en la red consiguen apenas un “hilito” de las canillas. Tantos días en esa dramática situación llevan las familias afectadas a autoconvocarse. Incluso algunos avanzan en la idea de recurrir a la Justicia para terminar con los cortes en el servicio.

Desde ayer se escucha la voz de un grupo de vecinos de San Carlos, los últimos en “poner el grito en el cielo” a raíz de la “sequía” domiciliaria. Con el objetivo de hallar una solución, realizaron una autoconvocatoria. Puntualmente, en el barrio de las calles 46 y 147, contabilizan diez días sin tener “ni una gota” para poder bañarse, limpiar la vivienda, cocinar o lavar ropa. “Es una necesidad básica y además nos cobran por un servicio que no usamos”, se quejaron los usuarios de ABSA de esa zona.

Ese sector de vecinos platenses no fue el único que se unió a la catarata de reclamos originales en las dificultades para cargar los tanques domiciliarios. También expresaron sus quejas en 26 y 501 -Gonnet-, 155 y 60 -Los Hornos- (allí están sin agua desde hace diez días, según denunciaron), en la zona de 80 y 22 -Altos de San Lorenzo- ("estamos sin una gota de agua"), y en 472 entre 26 y 27 -City Bell- (“desde hace dos meses no hay una gota”, dijeron). Además este martes se sumaron los vecinos de 136 y 43, que aseguran: "Estamos sin una gota de agua todos los días desde las 7 hasta las 23. No se puede vivir así".

La falta de agua se agrava frente al excesivo calor, un hecho que se viene dando desde diciembre y que se acentuó en este primer mes del año, con días consecutivos en que la temperatura sobrepasa los 30 grados.