Cura argentino deja Perú tras pedir renuncia de la Presidenta

Un cura argentino que pidió por TikTok la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y criticó las muertes de manifestantes que reclamaban la dimisión de la mandataria y del Congreso abandonó Perú luego de que su obispo le ordenara renunciar a su parroquia.

Luis Humberto Béjar, que es teólogo por la Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó desde la provincia de La Pampa, adonde llegó en un vuelo el lunes, que pasará un año sabático sin intervención en asuntos pastorales. Este es el primer caso de un sacerdote extranjero que sale de Perú tras pronunciarse en sintonía con los manifestantes que piden la renuncia de Boluarte.

“Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas, muriendo otra más en el transcurso de los días posteriores, porque estaba herida”, dijo Béjar en relación a lo ocurrido el 9 de enero en Juliacá, la ciudad comercial más importante de la región de Puno (sureste) y fronteriza con Bolivia. Béjar era párroco de la iglesia Santa Isabel de Pucará, en Puno.