VIDEO. Denuncian una feroz golpiza de patovicas en un boliche de Pinamar

Una denuncia se conoció en las últimas horas, de parte de tres jóvenes que fueron víctimas de una feroz golpiza en un reconocido boliche de Pinamar, donde patovicas habrían tomado a golpes de puños y patadas, provocándole varias heridas.

Las cámaras del lugar tomaron algunos momentos del ataque, donde se ven a los agredidos con cortes en la cara y en sus cabezas. Quienes denuncian el hecho son tres varones de entre 18 y 22 años, según contó la Roxana, la mamá de dos de ellos y madrina de otro.

A su vez, la mujer relató en diálogo con un canal de televisión, que se acercaron cerca de las 4.05 a la puerta del boliche "Boutique" para ingresar. “Les dijeron que no podían entrar porque había una ley que dice que después de las 4 no se puede acceder al boliche, aunque eso no lo decía en ninguna parte de la entrada”.

Con el enojo lógico de no poder ingresar, los jóvenes pidieron hablar con un responsable del lugar, para que le puedan devolver al menos el dinero de las entradas. "No hubo caso, se descontrolaron", señaló Roxana.

Lo cierto es que en lo que se refiere al ataque, la misma contó como fue el procedimiento de la golpiza por parte de los patovicas: “Se les salió todo de control con toda la gente. Ahí fue cuando mis hijos fueron golpeados. A uno lo agarraron del cuello. Incluso, sintió como que hasta le pusieron un tipo de mordaza en la boca”.