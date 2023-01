Preocupa el estado edilicio en el San Martín

Pasillos con severos daños en la paredes y charcos de agua, baños tapados y cestos atestados de residuos hospitalarios conforman un panorama con el que se encontraron en los últimos días pacientes y personal del Hospital San Martín, según las quejas que acompañaron el reclamo de mejora de las instalaciones.

En particular, se señaló al Pabellón Rossi situado hacia el área de 1 y 69 en el enorme complejo del barrio El Mondongo.

Según las quejas, al deterioro del edificio se le sumarían los efectos de un conflicto con personal que realiza tareas de limpieza allí.

el primero

El pabellón es el primero que se fundó, en 1885. Con su creación arranca la historia del “Policlínico”, que hoy cuenta con una decena de edificios.

Los problemas de infraestructura en ese antiguo sector aparecen a lo largo de las últimas décadas en reclamos de pacientes y médicos.

“Me atendí en el hospital y he ido a visitar pacientes. Esperando para poder ver a esa persona he recorrido el lugar y me dio tristeza verlo así”, contó Jorge, un comerciante platense que dijo haber pasado por el centro de salud en 2020, como enfermo de Covid-19.

“En la guardia hay que esperar mucho, pero por la atención adentro del Hospital me saco el sombrero. Estuve internado diez días y estoy agradecido. Como me atendieron bien recurro ahí, pero me da pena ver lo mal que está. Lo peor son los baños. También hay basura por todos lados por un problema con la gente de limpieza y pasillos con paredes muy dañadas y charcos de agua. Del lado de afuera, las palomas hicieron un desastre en las paredes”, dijo.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense se informó que en los últimos tres años “se designaron 70 personas para reforzar los servicios de limpieza y hoy (ayer) se limpió ese Pabellón”.

A la vez se negó que hubiera un conflicto de carácter sindical que afectara la higiene.

Por otra parte, se indicó que hay trabajos de mejora de la infraestructura en proceso “por desperfectos”.

Por ese motivo se genera más suciedad que lo habitual pero a la vez, se reforzó el esquema de limpieza, según se aseguró desde el Ministerio de Salud.