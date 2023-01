Intento de golpe en Brasilia: personajes que no pasaron desapercibidos, el sobrino de Bolsonaro y 'la banda de los copinhos'

Los destrozos que dejaron los fanáticos bolsonaristas en el Congreso también dejaron algunos personajes destacados que, por su manera de presentarse ante los estamentos gubernamentales de Brasilia, no pasaron desapercibido.

Uno de ellos fue quien, en redes sociales, bautizaron como “la banda de los copinhos”. En medio de los videos que se viralizaron en los ataques, hubo que llamó la atención, principalmente por la coincidencia del atentado que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

En el video en cuestión se ve a un grupo importante de manifestantes dentro del Congreso y la casa presidencial, rompiendo todo a su paso, destrozando el lugar y provocando inundaciones en el interior.

A medida que los segundos corren, la cámara se aleja hacia el exterior, registra a algunos manifestantes salir y otros continuando con el ataque. En ese instante se aprecia a un hombre -que no fue identificado- con varios copos de azúcar, igual que ocurrió en septiembre en Recoleta.

LEA TAMBIÉN El asalto al Capitolio, espejo de la intentona golpista

Esto no implica que estén relacionados ambos ataques, puesto que la Justicia comenzó a dar los primeros pasos en la investigación. Sin embargo, las casualidades no pasaron desapercibidas y no ésta no fue la única.

Otro de los personajes que resaltaron -y que ya es un viejo conocido en las manifestaciones bolsonaristas- es el hombre identificado como Julio Monteiro. Al igual que ocurrió en Estados Unidos, en los ataques al Capitolio, este sujeto llegó al Congreso brasileño vestido con peluca y los colores de la Bandera Nacional en el pecho para atacar los edificios públicos.

A Julio Monteiro se lo pudo ver el pasado 7 de septiembre en Niterói, en la manifestación orquestada por Carlos Jordy, diputado bolsonarista, y en Copacabana, con las mismas intenciones.

Tiempo atrás, Monteiro contó que su intención con el disfraz era “luchar por la libertad”. Al igual que el personaje estadounidense del Capitolio, se apoda Chaman.

Vale recordar que los destrozos a la institución de Estados Unidos dejaron un saldo de más de 700 personas condenadas en todo el país. Jacob Chansley, conocido como “Chamán de QAnon” y con similitudes indumentarias con Monteiro, fue condenado a 41 meses de cárcel.

Por otro lado, por medio de una confirmación propia a través de sus redes sociales, el sobrino de Jair Bolsonaro estuvo entre los manifestantes. Se trata de Leonardo Rodrigues de Jesus, compartió una fotografía en Instagram donde se lo ve entre los miles de manifestantes en el Congreso.