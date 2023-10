Marcelo Corazza, más complicado en la causa de corrupción de menores: “Me pagaba cinco mil por fotos íntimas”

En la causa que investiga a Marcelo Corazza por corrupción de menores, la víctima 5 -cómo fue identificada para resguardar su privacidad-, lo complicó aún más. Ante el equipo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Damnificada por el Delito de Trata, reveló detalles estremecedores.

El ex ganador de Gran Hermano fue detenido, sospechado de integrar una asociación ilícita de abuso de menores. La víctima 5 aseguró que el famoso le pagaba por fotos íntimas y contenido erótico.

Luego de su palabra ante el equipo profesional, que luego dio su veredicto, tanto Corazza como los cuatro detenidos de la causa, fueron indagados.

Según indicó el testigo, con el productor televisivo se conocieron por medio de redes sociales. “Yo tenía los perfiles de mis redes sociales como públicos y, entre tantas solicitudes que recibía, me llegó la de Marcelo Corazza. Él me ofreció realizar un sorteo conjunto, con ánimos de incorporar nuevos seguidores. Para poder hacer eso, nos intercambiamos celulares y comenzamos a hablar por WhatsApp”, inició.

“Luego de algunos intercambios de mensajes, Corazza comenzó a solicitarme que le envíe fotos íntimas, a cambio de dinero. Yo acepté ese intercambio y le enviaba las fotos que me solicitaba. A cambio de eso, me pagaba entre $5.000 y $6.000 por cada imagen”, continuó.

Y siguió: “A veces también me pedía videos de contenido sexual o erótico. Yo accedía siempre y cuando lo solicitado no me resultara incómodo. Estos videos tenían un valor más alto que las fotografías, aproximadamente $3.000 más. Yo no quería que mi cara apareciera en las fotos, por tanto eran solo de mi cuerpo, aunque se veían algunos tatuajes que tengo”.

A su vez, relató al equipo profesional que nunca tuvieron contacto físico, encuentro o hubo intermediarios. Sí hubo un intento de verse en persona “pero nunca se concretó”.

Todo esto sucedió hasta marzo de este año, cuando el ex ganador de Gran Hermano fue detenido: “Yo me acostumbré a la plata, no me parecía grave. A veces le pedía dinero para algo que me tenía que comprar y él me lo pasaba, no reclamaba las fotos”.

Las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Damnificada por el Delito de Trata consideraron que Corazza “se habría puesto en contacto con la víctima 5 mostrando, inicialmente, interés por visibilizar que otorgan los seguridades, lo que rápidamente derivó en el ofrecimiento de dinero a cambio de fotografías de desnudos, eróticos y contenido sexual. Si bien la víctima 5 aseguró ser consciente, puede inferirse que la asimetría de edad y económica existente entre ambos, hayan sido utilizadas por Corazza para atraer la atención y ejercer su poder, aprovechándose de su condición de adolescente, con anhelos de crecimiento económico y profesional”.

“En este sentido, el haber recibido dinero por parte del sr. Corazza podría considerarse como uno de los elementos de captación presentes en el vínculo establecido”, concluyeron.