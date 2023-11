"Motorhome": Pampita mostró su celular y reveló sus búsquedas "morbosas" en Google

En la noche del viernes del Bailando se dio una situación incómoda y morbosa a la vez. Coti Romero se presentó en la pista y propuso revisar los celulares de Marcelo Tinelli y el jurado. En caso de negarse, tenían que probar una salsa picante y protagonizaron un divertido momento antes de su performance.

ampita accedió y protagonizó un momento raro al revelar qué había buscado en los últimos días. “Mirá Marce, Pampita nos dio las últimas búsquedas de Google”, anticipó el conductor del streaming. “Buscó azul y amarillo bebé colores...”, contó Vanadia.

La sorpresa que dejó a todos atónitos fue cuando dijeron “¿Puedo seguir leyendo todo?”, preguntó el influencer. “Sí, obvio”, respondió Tinelli. “Buscó... fecha del escándalo de la motorhome decía...”, acotó Cristian.

“Uh... porque me preguntaron cuando entré al Bailando y no me acordaba”, se excusó Pampita. “¿Esto es de verdad?”, consultó el empresario. “Sí, es verdad, no me acordaba... fue cuando vine a reemplazar a Moria, fue ahí”, sostuvo la modelo. “Seguí, seguí buscando”, agregó para escapar del incómodo momento.